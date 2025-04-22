6 "червоних прапорців", що вас ось-ось ошукають у подорожі: будьте уважні

Занадто приваблива пропозиція

Один з головних індикаторів шахрайства - це коли пропозиція виглядає занадто гарною, щоб бути правдою. Шахраї часто заманюють туристів пропозиціями на низькі ціни, які насправді є нереалістичними і не підлягають перевірці.

Це стосується як онлайн-оголошень, так і реальних ситуацій, наприклад, коли вас запрошують поїхати за низькою ціною, але це може призвести до контакту з ненадійними водіями чи службами. Такі ситуації потребують обережності, адже навіть пропозиції, що здаються дуже вигідними, можуть приховувати небезпеку.

Підозрілі методи оплати

Якщо шахраї просять оплатити поїздку за допомогою передплачених карток, криптовалюти або додатків для переказу грошей між користувачами, це повинно насторожити. Для звичайних туристичних бронювань не повинно бути необхідності здійснювати перекази через ненадійні канали.

Завжди користуйтесь перевіреними платіжними системами і уникайте здійснення транзакцій за допомогою нестандартних способів оплати, щоб уникнути можливих фінансових втрат.

Підозрілі вебсайти

Будьте уважні до підозрілих URL-адрес, що мають незвичні символи чи граматичні помилки. Це може бути сигналом того, що сайт не є офіційним і може призвести до втрати персональних даних.

Якщо ви знайшли цікаву пропозицію через рекламні оголошення в соцмережах або інших сайтах, перевірте, чи є у цього сайту справжнє джерело і чи відповідає воно тому, що вам пропонують.

Завжди перевіряйте сайт, перш ніж вводити свої дані, а також будьте обережні, якщо на ньому є погані зображення або непрофесійний дизайн.

У подорожі туристі більш уразливі, і цим користуються шахраї (фото: Freepik.com)

Спілкування через неофіційні канали

Шахраї часто звертаються до потенційних жертв через неофіційні канали, наприклад, текстові повідомлення, електронні листи або соціальні мережі. Такі пропозиції не варто приймати без перевірки.

Завжди звертайтесь до офіційних сайтів або телефонних номерів компаній, з якими плануєте працювати, і не погоджуйтесь на переміщення спілкування на сторонні платформи.

Якщо вам пропонують найняти квартиру чи придбати тур через платформу, будьте обережні, якщо вас просять перейти на іншу платформу для продовження спілкування.

Прискорена підготовка до угоди

Якщо продавець чи агент починає тиснути на вас з вимогою швидко прийняти рішення, це може бути червоний прапор. Шахраї часто використовують тактику термінових продажів, щоб змусити людей поспішно здійснити покупку без належної перевірки. Легітимні компанії не повинні штовхати до миттєвих рішень, особливо у великих угодах, таких як бронювання турів чи готелів.

Пам'ятайте, що ви завжди маєте право витратити час на роздуми та дослідження пропозицій, перш ніж погоджуватись на покупку.

Тиск на особисті дані

Будьте обережні, якщо вас просять поділитись особистими фінансовими або іншими даними через неофіційні канали, такі як невідомі дзвінки чи електронні листи. Завжди перевіряйте законність запиту на отримання ваших даних перед тим, як надавати будь-яку інформацію.

Шахраї можуть використовувати ці дані для крадіжки особистої інформації або фінансів. Тому важливо не надавати своїх даних до того, як ви не будете впевнені в надійності пропозиції чи компанії.