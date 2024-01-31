6 авто з пробігом, які не варто купувати, якщо не хочете мати багато клопоту

Dodge Grand Caravan

Це авто зняли з виробництва у 2020 році, але його доволі часто можна ще зустріти на вторинному ринку в Україні. За словами експертів, ця машина не є надто надійною і купівля цієї моделі завдасть новому власнику немало клопоту.

Lincoln Aviator

Aviator отримав низьку оцінку автомобілістів через електроніку, кліматичну систему, кермо та інші характеристики. Тому це авто також не рекомендують купувати, якщо воно не з салону.

Volkswagen Eos

Цю модель перестали випускати у середині 2015 року. Машина мала механічні проблеми, особливо з електричними склопідйомниками та механізмами відкидного верху. Тож експерти радять уникати цієї моделі на вторинному ринку.

Mini Cooper

Хоч ця модель вважається доволі стильною, але її експерти також визнали ненадійною. Головна біда її в тому, що водії часто стикаються із проблемами, пов'язаними з коробкою передач, зчепленням та підсилювачем кермового керування.

Fiat 500

І універсал 500L та малолітражний позашляховик 500X увійшли до антирейтингів надійності від експертів World Report та USNews. Обидві моделі не вважаються надійними при тривалому користуванні.

Chevrolet Spark

Sparks є доволі доступною за ціною машиною. Але разом із цим, ця модель має ряд недоліків, а саме - неспокійне кермо і "похитно жорстку" підвіску, особливо у моделей, які випускали після 2016 року.

Механіки наголошують, перш ніж ухвалити рішення про купівлю, варто додатково дослідити конкретну модель, щоб уникнути подальших технічних проблем із авто.