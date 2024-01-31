6 авто з пробігом, які не варто купувати, якщо не хочете мати багато клопоту

Вторинний автомобільний ринок зараз процвітає, як ніколи, адже багато українців не можуть собі дозволити купити авто в салоні. Разом із цим, ціни на машини з пробігом залишаються доволі високими. Тож треба дуже добре зважити перед тим, як вибрати модель, щоб потім не довелося вкладати у ремонт.
Експерти на основі даних від Consumers Reports створили рейтинг вживаних машин, які не варто купувати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Motor media review.
Це авто зняли з виробництва у 2020 році, але його доволі часто можна ще зустріти на вторинному ринку в Україні. За словами експертів, ця машина не є надто надійною і купівля цієї моделі завдасть новому власнику немало клопоту.
Aviator отримав низьку оцінку автомобілістів через електроніку, кліматичну систему, кермо та інші характеристики. Тому це авто також не рекомендують купувати, якщо воно не з салону.
Цю модель перестали випускати у середині 2015 року. Машина мала механічні проблеми, особливо з електричними склопідйомниками та механізмами відкидного верху. Тож експерти радять уникати цієї моделі на вторинному ринку.
Хоч ця модель вважається доволі стильною, але її експерти також визнали ненадійною. Головна біда її в тому, що водії часто стикаються із проблемами, пов'язаними з коробкою передач, зчепленням та підсилювачем кермового керування.
І універсал 500L та малолітражний позашляховик 500X увійшли до антирейтингів надійності від експертів World Report та USNews. Обидві моделі не вважаються надійними при тривалому користуванні.
Sparks є доволі доступною за ціною машиною. Але разом із цим, ця модель має ряд недоліків, а саме - неспокійне кермо і "похитно жорстку" підвіску, особливо у моделей, які випускали після 2016 року.
Механіки наголошують, перш ніж ухвалити рішення про купівлю, варто додатково дослідити конкретну модель, щоб уникнути подальших технічних проблем із авто.
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