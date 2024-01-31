6 авто с пробегом, которые не стоит покупать, если не хотите иметь много хлопот

Dodge Grand Caravan

Это авто сняли с производства в 2020 году, но его довольно часто можно встретить на вторичном рынке в Украине. По словам экспертов, эта машина не слишком надежна и покупка этой модели доставит новому владельцу немало хлопот.

Lincoln Aviator

Aviator получил низкую оценку автомобилистов из-за электроники, климатической системы, руля и других характеристик. Поэтому этот автомобиль также не рекомендуют покупать, если он не из салона.

Volkswagen Eos

Эта модель перестала выпускаться в середине 2015 года. У машины были механические проблемы, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами откидного верха. Так что эксперты советуют избегать этой модели на вторичном рынке.

Mini Cooper

Хотя эта модель считается довольно стильной, ее эксперты также признали ненадежной. Главная беда ее в том, что водители часто сталкиваются с проблемами, связанными с коробкой передач, сцеплением и усилителем рулевого управления.

Fiat 500

И универсал 500L и малолитражный внедорожник 500X вошли в антирейтинг надежности от экспертов World Report и USNews. Обе модели не считаются надежными при длительном использовании.

Chevrolet Spark

Sparks является достаточно доступной по цене машиной. Но вместе с этим, эта модель имеет ряд недостатков, а именно - беспокойный руль и "колебательно жесткую" подвеску, особенно у моделей, выпускавшихся после 2016 года.

Механики отмечают, прежде чем принять решение о покупке, следует дополнительно исследовать конкретную модель, чтобы избежать дальнейших технических проблем с автомобилем.