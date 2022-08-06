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6 августа: почему День Бориса и Глеба особенный, приметы, кого поздравить с днем ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

6 августа православная церковь чтит память святых – Бориса и Глеба.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Отцом Бориса и Глеба был великий князь киевский Владимир Святославич. После кончины отца между его сыновьями разгорелась борьба за престол и земли. На данный момент есть две версии, кто именно приказал убить братьев. Одна из них утверждает, что они погибли по приказу сводного старшего брата Святополка Окаянного. В другой говорится о том, что виновником их смерти был Ярослав Мудрый, являвшийся тоже их сводным братом.

За то, что они смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Канонизировали братьев потому, что неоднократно была доказана чудотворная сила их мощей.

В этот день наши предки собирали ягоды на пироги, варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани.

К данному дню усиливаются грозы, поэтому наши пращуры предпочитали не выходить на работу в поле, опасаясь пожаров из-за молний, попавших в стога.

Главные приметы дня

  • Считалось, что на Бориса и Глеба дозревает хлеб.
  • Средняя суточная температура упала ниже +15ºC, значит, пришло время собирать черемуху.
  • Если солома жата в этот день, значит, крыть дома ею нельзя, потому что или ветром снесет, или молния попадет.
  • Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такой же до конца лета.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя работать в саду или поле.
  • Нельзя делать необдуманные поступки.
  • Нельзя давать деньги в долг.
  • Нельзя много разговаривать.

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Роман, Николай, Илларион, Иван, Давид, Глеб, Борис, Афанасий, Анатолий, Кристина.

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