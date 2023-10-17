6 атмосферних осінніх фільмів для холодних вечорів

Осінь у Нью-Йорку

Він закохався вперше. Вона закохалася назавжди - саме так творці описують сюжет цього фільму. Адже в центрі картини постає закоренілий літній холостяк Вілл Кейн, який є власником ресторану. Він любить свою роботу, але жодного разу не закохувався у жінку по-справжньому. Одного разу він знайомиться з дівчиною Шарлоттою Філдінг, що вдвічі молодша за нього і захоплюється нею не на жарт.

Маленькі жінки

Сюжет цього атмосферного фільму розповідає історію чотирьох сестер, які взагалі не схожі одна на одну. Їх звуть Мег, Еммі, Бет і Джо. Одна з них мріє про театральну кар’єру акторки, інша обожнює малювання, третя ж без розуму від музики. Але найбільше серед них вирізняється Джо - вона терпіти не може стереотипи про класичне кохання і намагається боротися з ними.

Останнє кохання Містера Моргана

Втративши кілька років тому гаряче кохану дружину, професор Метью Морган живе на самоті, поки в один прекрасний момент не зустрічає на своєму шляху молоду дівчину Полін. Вона теж викладає, щоправда, танці. Між людьми двох поколінь зав’язується дружба, яка корисна обом. Ці дивні відносини розкриють те, що сховане далеко всередині.

Жовтневе небо

Цей фільм засновано на реальних подіях. В його сюжеті постає старшокласник Хомер Хікем, який народився в зовсім маленькому містечку Колвуд, розташованому в Західній Вірджинії. Він дізнався про запуск супутника і марить ідеєю космосу. Тому він вирішив спорудити свою власну ракету.

Таємничий ліс

У лісі невеликого селища живуть небезпечні істоти, ті самі, чиє ім’я називати не можна. Тому, місцеві жителі не порушують спокій істот. Та одного разу жителю селища Луцію Ханту потрібен дозвіл старійшин на те, щоб піти в місто за ліками для свого сина, але йому відмовляють. Після смерті маленького хлопчика спокій між світами порушується.

Ножі наголо

В центрі сюжету постає детектив, на ім'я Бенуа Бланк, який розслідує вбивство відомого романіста Гарлана Тромбі. Детективу доведеться розібратися у хитросплетінні хибних слідів та брехні, щоб встановити особу вбивці.