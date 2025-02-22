6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їх

Кіану Рівз - Росомаха

Попри те, що Г’ю Джекман зображував Росомаху протягом останніх кількох десятиліть, Кіану Рівз зізнався, що завжди хотів зіграти Росомаху. Однак він розуміє, що "занадто пізно" і що роль "була виконана дуже добре". Кіану Рівз (фото: Вікіпедія)

Том Холланд - Джеймс Бонд

Актор виконував популярну і дуже бажану роль Людини-павука з 2017 року, однак поділився, що поклав око на іншого культового персонажа. Власне кажучи, Том розповів про свою мрію зіграти молодого Джеймса Бонда. Кадр з фільму "Людина павук"

"Людину-павука - це абсолютне задоволення та привілей грати, але... якщо вони захочуть зробити молодшого Джеймса Бонда, ви можете бути впевнені, що я там буду", - говорив Том.

Скарлетт Йоханссон - принцеса Діснея

Актриса, яка перевтілювалась у багатьох яскравих ролях, розповіла, що мріє зіграти принцесу Діснея. Маленька донька знаменитості також хоче бачити свою маму в казковій ролі. Однак Скарлетт визнала, що "це, мабуть, не станеться". Скарлетт Йоханссон (фото: Вікіпедія)

"Я просила цю роботу протягом останніх 20 років, і ніхто мене не замовляв", - ділилася Скарлетт.

Міллі Боббі Браун - Емі Вайнхаус

21-річна британська актриса поділилася, що мріє зіграти Емі Вайнхаус у байопіку. Покійна співачка була іконою R&B, блюзу та, по суті, всієї музичної культури. Вся історія цієї легендарної виконавиці справила великий вплив на Міллі, і вона готова зіграти її, коли і якщо з'явиться така нагода. Міллі Боббі Браун (фото: Вікіпедія)

Дженніфер Лоуренс - Бріджит Джонс

Зірка "Голодних ігор" зізналася, що дуже хотіла б зіграти Бріджит Джонс на екрані. Вона пояснила, що цей фільм - її улюблений, коли вона почувається погано. Дженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

Дженніфер також додала, що ніколи не захоче замінити Рене Зеллвегер, яка грає головну героїню. З гумором вона зізналася, що просто хоче, щоб "фільмів не було", щоб вона сама могла бути Бріджит.

Деніел Редкліфф - Людина-павук

Зірка "Гаррі Поттера" зізнався у своїй любові до фільмів про супергероїв. Він додав, що міг би бути "хорошою Людиною-павуком". Проте Деніел визнав, що "поїзд вже пішов", зазначивши, що дуже радий бачити Тома Холланда в ролі супергероя і вважає його фантастичним у цій ролі. Деніел Редкліфф (фото: Вікіпедія)

Редкліфф також сказав, що був би радий приєднатися до іншої франшизи, але тільки якщо вона буде короткою, оскільки він не впевнений, що "підпишеться на ще 7 або 8 фільмів".