6 акторів, які отримали серйозні травми на знімальному майданчику
Під час зйомок фільмів актори часто йдуть на великі ризики, виконуючи складні трюки та сценічні моменти. На жаль, іноді це призводить до серйозних травм.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Сільвестера Сталлоне, Деніела Крейґа та ще чотирьох знаменитостей, які травмувалися під час роботи на знімальному майданчику. Комусь після одужання вдалося повернутися до роботи, а деякі навіть продовжували виконувати небезпечні трюки самостійно.
Сильвестр Сталлоне
Це Перед зйомками ключових бойових сцен у фільмі "Роккі IV" Сильвестр Сталлоне, який виступав і як режисер, і як головна зірка, попросив Дольфа Лундгрена, виконавця ролі Івана Драго, забути про хореографію, яку вони раніше відпрацьовували, і "просто діяти, як у реальному бою".
Сильвестр Сталлоне (фото: Кіноріум)
Лундгрен не вагався і зробив саме так. У результаті після кількох справжніх ударів Сталлоне опинився в реанімації на дев’ять днів. Як з’ясувалося, удар Лундгрена був настільки сильним, що грудна клітка Сталлоне зазнала пошкоджень, а серце змістилося - травма, яка зазвичай трапляється під час серйозних автомобільних аварій. Автентичність сцен - це добре, але точно не ціною здоров’я самого Роккі.
Вігго Мортенсен
Хоча сам Вігго Мортенсен не виконував трюків, він отримав серйозну травму під час зйомок фільму "Володар перснів: Дві вежі". У сцені, де Арагорн разом із Леголасом і Ґімлі переслідують загін Урук-Хаїв через рівнини, намагаючись врятувати гобітів Меррі та Піпіна, вони знаходять купу тіл, спалених рогірримами після нічної битви.
Вігго Мортенсен (фото: Кіноріум)
Думаючи, що гобіти загинули в сутичці, Арагорн у люті та розпачі б’є ногою по шолому й голосно кричить. Виявилося, що його крик був не тільки акторською грою - під час удару Мортенсен зламав палець на нозі. Це стало болючим досвідом для актора.
Деніел Крейґ
Епоха Джеймса Бонда у виконанні Деніела Крейґа стала відомою своєю жорсткістю та реалістичністю. На відміну від своїх попередників, які майстерно виходили зі складних ситуацій завдяки кмітливості та шарму, агент 007 у виконанні Крейґа часто опинявся в небезпечних сутичках, які не обходилися без серйозних ушкоджень.
Сам актор також зазнав чимало травм під час зйомок, зокрема під час роботи над своїм дебютним фільмом про Бонда - "Казино Рояль".
Деніел Крейґ (фото: Кіноріум)
У Чеській Республіці, під час зйомок сцени бійки з дублерами, один з ударів припав прямо в обличчя Крейга, через що він втратив два передніх зуби. З серйозною травмою та кровотечею актора негайно доставили до лікарні, а потім - до лондонського стоматолога, який відновив йому зуби.
Після цього Крейг повернувся на знімальний майданчик і продовжив роботу, але в усіх подальших бойових сценах використовував захисну капу.
Наталі Портман
Балет - це надзвичайно виснажлива фізична діяльність, яка приховує серйозні ризики навіть для професіоналів. Під час зйомок фільму Даррена Аронофскі "Чорний лебідь" Наталі Портман довелося освоїти рухи, властиві професійним балеринам, і хоч вона досягла значного прогресу, уникнути травм не вдалося.
Одна з найбільш серйозних травм сталася, коли партнер по танцю мав підняти її, тримаючи за тулуб. Як розповідає акторка, під час підйому одне з її ребер вивихнулося і потрапило під інше. Біль був нестерпним, але на знімальному майданчику не було медика, який міг би надати допомогу, а режисер наполягав на завершенні сцени.
Наталі Портман (фото: Кіноріум)
У пізнішій частині фільму з'являється момент, коли героїня Портман відвідує фізіотерапевта. Ця сцена була справжньою: поки ліцензований спеціаліст працював над зняттям її болю, Аронофскі запропонував акторці залишатися в образі, що й увійшло до фільму.
Ділан О'Браєн
Те, що сталося з Діланом О'Брайеном під час зйомок фільму "Той, хто біжить лабіринтом: Ліки від смерті", було по-справжньому жахливим. Актор, який виконував роль Томаса в серії екранізацій антиутопічних романів Джеймса Дашнера, знімав небезпечний трюк, де їхав на даху рухомого автомобіля, закріплений ременем безпеки.
Проте, після команди режисера щось пішло не за планом: О'Брайена зірвало з автомобіля, і він впав на землю прямо перед мотоциклом, який втратив керування.
Аварія завдала серйозних травм - права сторона його обличчя була зламана, а також зазнав ушкоджень мозок. Актору довелося перенести масштабну операцію з реконструкції обличчя, перш ніж повернутися до зйомок.
Ділан О'Браєн (фото: Кіноріум)
Попри це, він відновився менш ніж за рік і зміг завершити роботу над фільмом. Крім того, Ділан знявся в бойовику "Американський вбивця", який включав складні трюки. За словами О'Брайена, цей проєкт став важливою частиною його реабілітації - своєрідною терапією, що допомогла йому відновити впевненість і повернутися до нормального життя.
Том Круз
Травма Тома Круза під час зйомок "Місія нездійсненна - Фолаут" має багато спільного з нещасним випадком Вігго Мортенсена у «Володарі перснів»: обидва травмували ногу, ці моменти потрапили до фінальної версії фільмів, і тепер вони стали цікавими фактами, які шанувальники згадують під час перегляду.
Під час виконання складного трюку, де Круз стрибав через дахи в центрі Лондона, він мав перестрибнути велику відстань між будівлями. Хоча він майже впорався, нога вдарилася об край даху.
Том Круз (фото: Кіноріум)
Актор зумів схопитися, підтягнутися й навіть продовжити погоню, кульгаючи, щоб завершити сцену. Вже тоді він відчув, що щось не так, і пізніше з’ясувалося, що він зламав щиколотку. Однак Круз не захотів псувати кадр і повторювати трюк.
Після завершення дубля його відвезли до лікарні, а виробництво довелося призупинити на кілька місяців, поки актор не відновився.
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