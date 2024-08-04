6 абсолютно дивовижних кімнатних рослин. Вони наче з іншого світу!

Вам набридлі звичайні кімнатні рослини - усі ці квіти, кактуси та таке інше? Розуміємо! Тоді вам треба обов'язково завести щось дуже незвичайне - наче з фантастичного фільму. Які кімнатні рослини мають такий вигляд, наче вони прибули до нас з іншої планети або пережили дивні мутації?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал з 6 найбільш дивними кімнатними рослинами, які гарантовано приведуть у захват ваших гостей.
Ця рослина, яка часто використовується як декоративна кімнатна прикраса, віддає перевагу сонячним місцям. Вона найкраще росте на ґрунті з мінеральними добривами та потребує гарного дренажу. Влітку полив має бути помірним, а взимку - відсутнім.
Молочай диневидний здатен витримувати помірну тінь. Розвивається повільно і може залишатися на одному місці та у тому самому ґрунті протягом багатьох років. Розмножується насінням.
Це сукулент, який набуває популярності серед любителів незвичайного декору для дому. Його листя схоже на зелену вермішель, і він невибагливий у догляді. Трахіандра спокійно переносить посуху та коливання температур, але потребує багато розсіяного світла і свіжого повітря для нормального розвитку.
Ця рослина у вигляді маленького дерева з берегів Амазонки має скромні квіти та унікальні листя. Каладіум слід захищати від прямих сонячних променів та холодного вітру.
Це розкішна рослина не тільки прикрашає інтер'єр, а й природно очищає, іонізує та зволожує повітря. Бокарнея любить яскраве світло та рідкий, але рясний полив відстояною водою. Узимку поливати її не потрібно.
Цей сукулент, який нагадує камінь, оброслий коралами, стане яскравою зіркою вашого інтер'єру. Він вибагливий у догляді, але в тепличних умовах може радувати вас цвітінням навіть узимку.
Ця дивовижна хижа рослина приваблює своїм виглядом і здатностями. Для повноцінного росту венерина мухоловка потребує рясного поливу, сонячного місця з легкою тінню від полуденного сонця. Узимку температура не повинна опускатися нижче 15 градусів.
Раніше ми писали, як часто слід міняти ґрунт у кімнатних рослинах.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Unusual Seeds, Plantoword, Вікіпедія.