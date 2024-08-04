6 совершенно удивительных комнатных растений. Они словно из другого мира!

Вам надоели обычные комнатные растения - все эти цветы, кактусы и прочее? Понимаем! Тогда вам нужно обязательно завести что-то очень необычное - как из фантастического фильма. Какие комнатные растения выглядят так, будто они прибыли к нам с другой планеты или пережили странные мутации?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал с 6 наиболее удивительными комнатными растениями, которые гарантированно приведут в восторг ваших гостей.
Это растение, которое часто используется как декоративное комнатное украшение, предпочитает солнечные места. Она лучше растет на почве с минеральными удобрениями и требует хорошего дренажа. Летом полив должен быть умеренным, а зимой - отсутствовать.
Молочай дыневидный способен выдерживать умеренную тень. Развивается медленно и может оставаться на одном месте и в той же почве на протяжении многих лет. Размножается семенами.
Сукулент, приобретающий популярность среди любителей необычного декора для дома. Его листья похожи на зеленую вермишель, и он неприхотлив в уходе. Трахиандра спокойно переносит засуху и колебания температур, но требует много рассеянного света и свежего воздуха для нормального развития.
Это растение в виде маленького дерева с берегов Амазонки имеет скромные цветы и уникальные листья. Колладиум следует защищать от прямых солнечных лучей и холодного ветра.
Это роскошное растение не только украшает интерьер, но и естественно очищает, ионизирует и увлажняет воздух. Бокарнея любит яркий свет и редкий, но обильный полив отстоявшейся водой. Зимой поливать его не нужно.
Этот суккулент, напоминающий камень, обросший кораллами, станет яркой звездой вашего интерьера. Он требователен в уходе, но в тепличных условиях может радовать вас цветением даже зимой.
Это удивительное хищное растение привлекает своим видом и способностями. Для полноценного роста венерина мухоловка нуждается в обильном поливе, солнечном месте с легкой тенью от полуденного солнца. Зимой температура не должна опускаться ниже 15 градусов.
Раньше мы писали, как часто следует менять почву в комнатных растениях.
Читайте также о 8 распространенных ошибках в садоводстве, которые вредят растениям.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Unusual Seeds, Plantoword, Википедия.