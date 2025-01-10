58-річний Венсан Кассель вчетверте став батьком

Малюк з'явився на світ 7 січня. Судячи з фото, хлопчика назвали Каетано.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Вже розумний, повний здоров'я, любові та віршів. Найкрутіший чувак на світі", - написав у публікації актор.

Венсан Кассель вчетверте став батьком (фото: instagram.com/narahbaptista)

Для Касселя це перший син і четверта дитина: у актора є три доньки - Діва і Леоні від Моніки Беллуччі та Амазоні від Тіни Кунакі. Нара Баптиста стала мамою вперше.

Про стосунки пари стало відомо в вересні минулого року, коли вони поділилися спільними фото у соцмережах, а вже в травні зірки з'явилися разом на червоній доріжці Каннського фестивалю.

Венсан Кассель і Нора Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

В мережі вважають, що Нара схожа колишню обраницю Касселя Тіну Кунаки. За чутками, саме через це вона нещодавно вирішила змінити свій стиль.

Нагадаємо, що актор одружився з моделлю Тіною у 2018 році а за рік у них народилася донька Амазоні. Однак навесні 2023 року стало відомо про їхнє розлучення. До цього актор був у шлюбі з Монікою Белуччі, яка народила йому двох доньок.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)