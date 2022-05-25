56-летний Виктор Павлик уехал из Украины: его молодая жена объяснила почему

Как оказалось, Павлик выехал из страны, так как у него концерт в Берлине. Сейчас он встретился с Катериной и сыном в Ганновере.

Подписчики Кати возмутились тем, как же Виктору удалось выехать заграницу, ведь ему нет еще 60 лет. Она ответила им.

"У него завтра концерт в Берлине", - сообщила супруга исполнителя.

На многочисленных кадрах в соцсети Катерина показала, как отец и сын проводят время вместе. По ее словам, Виктор очень рад, что маленький Миша везде ползает.

Отметим, что Виктор Франкович с начала войны оставался в Украине, он давал благотворительные концерты для переселенцев, воинов и волонтеров.

Также известно, что некоторым артистам позволено уезжать из Украины во время войны. Они получают на это специальное разрешение. Так, например группа KALUSH ORCHESTRA ездили на Евровидение 2022 в Италию.