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56-летний Виктор Павлик уехал из Украины: его молодая жена объяснила почему

Фото: Виктор Павлик уехал из Украины (facebook com vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

56-летний Виктор Павлик покинул Украину и сейчас находится в Германии. Его молодая жена Катерина, родившая ему сына, сообщила причину такого решения артиста.

Об этом супруга певца поведала в Instagram.

Как оказалось, Павлик выехал из страны, так как у него концерт в Берлине. Сейчас он встретился с Катериной и сыном в Ганновере.

Подписчики Кати возмутились тем, как же Виктору удалось выехать заграницу, ведь ему нет еще 60 лет. Она ответила им.

"У него завтра концерт в Берлине", - сообщила супруга исполнителя.

На многочисленных кадрах в соцсети Катерина показала, как отец и сын проводят время вместе. По ее словам, Виктор очень рад, что маленький Миша везде ползает.

Отметим, что Виктор Франкович с начала войны оставался в Украине, он давал благотворительные концерты для переселенцев, воинов и волонтеров.

Также известно, что некоторым артистам позволено уезжать из Украины во время войны. Они получают на это специальное разрешение. Так, например группа KALUSH ORCHESTRA ездили на Евровидение 2022 в Италию.

Как мы ранее писали, жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем.

Напомним, что жена Павлика, Екатерина Репяхова пожаловалась на негатив в сети и рассказала, как это мешает ее блогерской работе.

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Виктор Павлик