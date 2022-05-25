56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому

Як виявилося, Павлік виїхав з країни, через те, що у нього концерт в Берліні. Зараз він зустрівся з Катериною і сином в Ганновері.

Підписники Каті обурилися тим, як же Віктору вдалося виїхати закордон, адже йому немає ще 60 років. Вона відповіла їм.

"У нього завтра концерт в Берліні", - повідомила дружина виконавця.

На численних кадрах у соцмережі Катерина показала, як батько і син проводять час разом. За її словами, Віктор дуже радий, що маленький Міша скрізь повзає.

Зазначимо, що Віктор Франкович з початку війни залишався в Україні, він давав благодійні концерти для переселенців, воїнів і волонтерів.

Також відомо, що деяким артистам дозволено їхати з України під час війни. Вони отримують на це спеціальний дозвіл. Так, наприклад група KALUSH ORCHESTRA їздили на Євробачення 2022 в Італію.