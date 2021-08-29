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55-летняя Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем: придется от многого отказаться

Автор: Светлана Мащенко

Ольга Сумская решилась на полное обследование инновационным аппаратом, который сканирует "52 органа". Результат показал, что с организмом красавицы-актрисы не все в порядке.

Об этом актриса, которой 22 августа исполнилось 55 лет, рассказала на своей странице в Instagram.

"Что сказать... есть проблемы, но они решаются!" - написала Ольга и посокрушалась, что теперь ей придется себя ограничивать.

Какие именно проблемы выявило обследование, Сумская предпочла умолчать.

Теперь ей нужно от много отказаться в рационе, поскольку выяснилось, что ее организм не воспринимает кофе, чай, яйца, глютен.

"А я очень люблю латте! Поэтому на месяц придется отказаться от некоторых продуктов и напитков!" - поделилась актриса.

Также врачи ей порекомендовали больше физической активности, и выпивать полтора литра воды ежедневно.

"Спорт, растяжки! Аааааа! Я начну, обещаю вам и себе! Пить 1,5 литра в день! Да, да, каждый день себе говорю: "Оля, пей много простой воды!"... Забываю, получается два-три стакана..." - пожаловалась Ольга.

Впрочем, на следующий день актриса запостила свежее фото. И выглядит она, без сомнения - потрясно!

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Отметим, что у Ольги Сумской есть старшая на 10 лет сестра Наталья, также известная актриса. Но у родных людей огромные трудности в общении, недавно Ольга рассказала, в чем дело.

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Ольга Сумская