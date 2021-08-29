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55-річна Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: доведеться багато від чого відмовитися

Автор: Світлана Мащенко

Ольга Сумська зважилася на повне обстеження інноваційним апаратом, який сканує "52 органи". Результат показав, що з організмом красуні-актриси не все гаразд.

Про це актриса, якій 22 серпня виповнилося 55 років, розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Що сказати... є проблеми, але вони вирішуються!" - написала Ольга і додала, що тепер їй доведеться себе обмежувати.

Які саме проблеми виявило обстеження, Сумська воліла промовчати.

Тепер їй треба багато від чого відмовитися в раціоні, оскільки з'ясувалося, що її організм не сприймає каву, чай, яйця, глютен.

"А я дуже люблю латте! Тому на місяць доведеться відмовитися від деяких продуктів і напоїв!" - поділилася актриса.

Також лікарі їй порекомендували більше фізичної активності, і випивати півтора літра води щодня.

"Спорт, розтяжки! Аааааа! Я почну, обіцяю вам і собі! Пити 1,5 літра в день! Так, так, кожен день собі кажу: "Оля, пий багато простої води!"... Забуваю, виходить дві-три склянки..." - поскаржилася Ольга.

Втім, на наступний день актриса запостила свіже фото. І виглядає вона, без сумніву - приголомшливо!

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Відзначимо, що у Ольги Сумської є старша на 10 років сестра Наталя, також відома актриса. Але у рідних людей величезні труднощі в спілкуванні, нещодавно Ольга розповіла, в чому справа.

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Ольга Сумська