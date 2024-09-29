54-річний актор двічі отримав повістку і пояснив, чому досі не на фронті

"Пройшов лікарську комісію"

Ніколаєнко пригадав, що минулого року актор Богдан Бенюк розповів про його "пригоди" в ТЦК. Втім, після цього мало хто знав, чи дійсно артист пішов на фронт.

"Тодішній директор нашого театру зібрав чоловічий склад колективу. Повідомив, що потрібно оформити всі необхідні документи в ТЦК. Я за три дні пройшов лікарську комісію, отримав висновок із рекомендацією підтвердити певні медичні діагнози в наукових інститутах, але не зробив цього", - пригадав Ніколаєнко.

Він пояснив, що не тільки працює в театрі, а ще й викладає. Тому він "весь час зайнятий". Але йому вручили повістку з відстрочкою на три дні, аби той хоча б мав змогу попрощатися з рідними.

Тоді Ніколаєнка відправили в Чернігів. І виявилося, що він не єдиний чоловік у віці понад 50 років, якого відправили на навчання. Тому їх, зі слів актора, повернули до Києва.

Володимир Ніколаєнко (фото: instagram.com/suzirja.teatr)

"У ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас до цієї частини, значить, підете в іншу. Ось вам ще одна повістка". Але і там мене не взяли. Ці каруселі тривали місяць, морально було важко", - зізнався артист.

Він не став приховувати, що уся ця ситуація була непростою. Особливо важко було його дружині. У той час на службі вже перебував їхній син. А тому жінка мусила хвилюватися не лише за дитину, а ще й за чоловіка.

"Казала мені: "Від переживань підкошуються ноги". Однак у мене не було думок, що треба відлиняти чи щось таке", - зауважив Ніколаєнко.

Втім, актор не потрапив на фронт. Він не став пояснювати, як саме це сталося. Але розповів, що його забронювали.

"Але згодом мене повернули в театр, зараз маю бронь", - додав артист.