54-летний актер дважды получил повестку и объяснил, почему до сих пор не на фронте

"Прошел врачебную комиссию"

Николаенко вспомнил, что в прошлом году актер Богдан Бенюк рассказал о его "приключениях" в ТЦК. Впрочем, после этого мало кто знал, действительно ли артист ушел на фронт.

"Тогдашний директор нашего театра собрал мужской состав коллектива. Сообщил, что нужно оформить все необходимые документы в ТЦК. Я за три дня прошел врачебную комиссию, получил заключение с рекомендацией подтвердить определенные медицинские диагнозы в научных институтах, но не сделал этого", - вспомнил Николаенко. .

Он объяснил, что не только работает в театре, но и преподает. Поэтому он "все время занят". Но ему вручили повестку с отсрочкой на три дня, чтобы тот хотя бы мог попрощаться с родными.

Тогда Николаенко отправили в Чернигов. И оказалось, что он не единственный мужчина старше 50 лет, которого отправили на учения. Поэтому их, по словам актера, вернули в Киев.

Владимир Николаенко (фото: instagram.com/suzirja.teatr)

"В ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас в эту часть, значит, пойдете в другую. Вот вам еще одна повестка". Но и там меня не взяли. Эти карусели продолжались месяц, морально было тяжело", - признался артист.

Он не стал скрывать, что вся эта ситуация была непростой. Особенно тяжело было его жене. В это время на службе уже находился их сын. Поэтому женщина должна была волноваться не только за ребенка, но и за мужа.

"Говорила мне: "От переживаний подкашиваются ноги". Однако у меня не было мнений, что надо отлинять или что-то такое", - заметил Николаенко.

Впрочем, актер не попал на фронт. Он не стал объяснять, как это произошло. Но рассказал, что его забронировали.

"Но впоследствии меня вернули в театр, сейчас имею бронь", - добавил артист.