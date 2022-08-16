UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото

Фото: Дженнифер Энистон показала снимки с пляжа (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американская актриса Дженнифер Энистон в свои 53 года демонстрирует отличную фигуру.

Так, звезда в Instagram показала серию фото со своего отдыха на пляже.

Как отдыхает Энистон

Отметим, что актриса не так часто делится с фанатами кадрами из своей жизни.

Знаменитость поделилась снимками с отдыха, где она была со своим партнером по фильму "Несносные боссы" Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.

"Верните нас обратно", - подписала Дженнифер серию фото.

Дженнифер сделала селфи, лежа на шезлонге в черном бикини и коралловых плавках.

Энистон показала подтянутую фигуру, которую ей удается поддерживать, благодаря здоровому образу жизни и тренировкам.

Дженнифер Энистон показала горячие фото с пляжа (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Напомним, что Дженнифер Энистон - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссер. Широкую известность получила по роли Рэйчел Грин в рейтинговом сериале "Друзья".

Читайте также, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно поженились.

Читайте РБК-Украина в Google News
актриса