53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото

Як відпочиває Еністон

Відзначимо, що актриса не так часто ділиться з фанатами кадрами зі свого життя.

Знаменитість поділилася знімками з відпочинку, де вона була зі своїм партнером по фільму "Нестерпні боси" Джейсоном Бейтманом і його дружиною Амандою Анкою.

"Поверніть нас назад", - підписала Дженніфер серію фото.

Дженніфер зробила селфі, лежачи на шезлонгу в чорному бікіні і коралових плавках.

Еністон показала підтягнуту фігуру, яку їй вдається підтримувати, завдяки здоровому способу життя і тренуванням.

Дженніфер Еністон показала гарячі фото з пляжу (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон-американська актриса кіно, телебачення і озвучування, продюсер, кінорежисер. Широку популярність здобула за роллю Рейчел Грін в рейтинговому серіалі"Друзі".