53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото

Американська актриса Дженніфер Еністон у свої 53 роки демонструє відмінну фігуру.
Так, зірка в Instagram показала серію фото зі свого відпочинку на пляжі.
Відзначимо, що актриса не так часто ділиться з фанатами кадрами зі свого життя.
Знаменитість поділилася знімками з відпочинку, де вона була зі своїм партнером по фільму "Нестерпні боси" Джейсоном Бейтманом і його дружиною Амандою Анкою.
"Поверніть нас назад", - підписала Дженніфер серію фото.
Дженніфер зробила селфі, лежачи на шезлонгу в чорному бікіні і коралових плавках.
Еністон показала підтягнуту фігуру, яку їй вдається підтримувати, завдяки здоровому способу життя і тренуванням.
Нагадаємо, що Дженніфер Еністон-американська актриса кіно, телебачення і озвучування, продюсер, кінорежисер. Широку популярність здобула за роллю Рейчел Грін в рейтинговому серіалі"Друзі".
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