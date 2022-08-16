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53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 15:30
53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото Фото: Дженнифер Энистон показала снимки с пляжа (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американская актриса Дженнифер Энистон в свои 53 года демонстрирует отличную фигуру.

Так, звезда в Instagram показала серию фото со своего отдыха на пляже.

Как отдыхает Энистон

Отметим, что актриса не так часто делится с фанатами кадрами из своей жизни.

Знаменитость поделилась снимками с отдыха, где она была со своим партнером по фильму "Несносные боссы" Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.

"Верните нас обратно", - подписала Дженнифер серию фото.

Дженнифер сделала селфи, лежа на шезлонге в черном бикини и коралловых плавках.

Энистон показала подтянутую фигуру, которую ей удается поддерживать, благодаря здоровому образу жизни и тренировкам.

53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фотоДженнифер Энистон показала горячие фото с пляжа (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Напомним, что Дженнифер Энистон - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссер. Широкую известность получила по роли Рэйчел Грин в рейтинговом сериале "Друзья".

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