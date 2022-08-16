53-летняя Дженнифер Энистон в бикини поделилась горячими пляжными фото
Американская актриса Дженнифер Энистон в свои 53 года демонстрирует отличную фигуру.
Так, звезда в Instagram показала серию фото со своего отдыха на пляже.
Как отдыхает Энистон
Отметим, что актриса не так часто делится с фанатами кадрами из своей жизни.
Знаменитость поделилась снимками с отдыха, где она была со своим партнером по фильму "Несносные боссы" Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.
"Верните нас обратно", - подписала Дженнифер серию фото.
Дженнифер сделала селфи, лежа на шезлонге в черном бикини и коралловых плавках.
Энистон показала подтянутую фигуру, которую ей удается поддерживать, благодаря здоровому образу жизни и тренировкам.
Дженнифер Энистон показала горячие фото с пляжа (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Напомним, что Дженнифер Энистон - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссер. Широкую известность получила по роли Рэйчел Грин в рейтинговом сериале "Друзья".
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