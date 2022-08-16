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53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото

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Вівторок 16 серпня 2022 15:30
53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото Фото: Дженніфер Еністон показала знімки з пляжу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американська актриса Дженніфер Еністон у свої 53 роки демонструє відмінну фігуру.

Так, зірка в Instagram показала серію фото зі свого відпочинку на пляжі.

Як відпочиває Еністон

Відзначимо, що актриса не так часто ділиться з фанатами кадрами зі свого життя.

Знаменитість поділилася знімками з відпочинку, де вона була зі своїм партнером по фільму "Нестерпні боси" Джейсоном Бейтманом і його дружиною Амандою Анкою.

"Поверніть нас назад", - підписала Дженніфер серію фото.

Дженніфер зробила селфі, лежачи на шезлонгу в чорному бікіні і коралових плавках.

Еністон показала підтягнуту фігуру, яку їй вдається підтримувати, завдяки здоровому способу життя і тренуванням.

53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фото53-річна Дженніфер Еністон в бікіні поділилася гарячими пляжними фотоДженніфер Еністон показала гарячі фото з пляжу (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон-американська актриса кіно, телебачення і озвучування, продюсер, кінорежисер. Широку популярність здобула за роллю Рейчел Грін в рейтинговому серіалі"Друзі".

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