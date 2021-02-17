53-летний Гордон признался, делал ли пластические операции

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон считает, что счастливому человеку не нужно делать пластические операции, так как он и без этого выглядит на все сто.

Однако, на вопрос о том, делал ли 53-летний ведущий себе пластические операции, Дмитрий ответил несколько уклончиво.

"Когда человек занимается любимым делом и кайфует от этого он не стареет ни внутри, ни снаружи", - сказал он.

Помимо этого Гордон прокомментировал ЛГБТ-сообщество.

"Я с большим уважение отношусь к геям, у меня целый ряд друзей-геев - и открытых, и не открытых. Но я не люблю гей-пропаганду, гей-парады мне не нравятся", - отметил блогер.

Не обошел стороной Гордон и фигуру российского оппозиционера Алексея Навального, которого украинский журналист называет "абсолютно мужественным и смелым человеком".

"Это лидер, это вожак стаи, это человек, за которым идут. Что мне не нравится в нем? Прошлое его как русского националиста, то, что он не сказал четко и ясно про Крым, потому что он политик. Если предположить, что он станет президентом, я уверен, что Крым он не отдаст", - считает ведущий программы "В гостях у Гордона".

Не обошлось в 2POPODCAST, конечно же, и без шуток. Так, Потап и Позитив выяснили, откуда у Гордона появился мем про кадык.

Год назад какой-то националист из Кировоградской то ли обл-, то ли горрады сказал: "Чтоб ты, Гордон, сдох". И я думаю, запишу-ка я ему видео с приветом: "Приедь сюда, я тебе кадык вырву". Я никому никогда не вырывал кадыки, но он меня зацепил… Я сказал эту фразу, она стала мемом. После этого мы с моим тренером Александром Ивановым во время тренировки потроллили", - отметил он, имея ввиду вот это видео.

Гордон в гостях у Потапа и Позитива