53-річний Гордон зізнався, чи робив пластичні операції

Український журналіст і блогер Дмитро Гордон вважає, що щасливій людині не потрібно робити пластичні операції, так як вона і без цього виглядає на всі сто.

Проте, на питання про те, чи робив 53-річний ведучий собі пластичні операції, Дмитро відповів дещо ухильно.

"Коли людина займається улюбленою справою і кайфує від цього, вона не старіє ні всередині, ні зовні", - сказав він.

Крім цього Гордон прокоментував ЛГБТ-спільноту.

"Я з великою повагою ставлюся до геїв, у мене цілий ряд друзів-геїв - і відкритих, і не відкритих. Але я не люблю гей-пропаганду, гей-паради мені не подобаються", - зазначив блогер.

Не обійшов стороною Гордон і фігуру російського опозиціонера Олексія Навального, якого український журналіст називає "абсолютно мужньою і сміливою людиною".

"Це лідер, це ватажок зграї, це людина, за якою йдуть. Що мені не подобається у ньому? Минуле його як російського націоналіста, те, що він не сказав чітко і ясно про Крим, тому що він політик. Якщо припустити, що він стане президентом, я впевнений, що Крим він не віддасть", - вважає ведучий програми "В гостях у Гордона".

Не обійшлося в 2POPODCAST, звичайно ж, і без жартів. Так, Потап і Позитив з'ясували, звідки у Гордона з'явився мем про кадик.

"Рік тому якийсь націоналіст з Кіровоградської чи то обл-, чи то міськради сказав: "Щоб ти, Гордон, здох". І я думаю, запишу-но я йому відео з привітом: "Приїдь сюди, я тобі кадик вирву". Я нікому ніколи не виривав кадики, але він мене зачепив... Я сказав цю фразу, вона стала мемом. Після цього ми з моїм тренером Олександром Івановим під час тренування потролили", - зазначив він, маючи на увазі ось це відео.

Гордон в гостях у Потапа і Позитива