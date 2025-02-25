52-річна Кемерон Діаз вперше показала обличчя свого 1-річного сина

Кемерон Діаз вперше з'явилася на публіці зі своїм однорічним сином Кардиналом. 52-річну акторку помітили папараці під час прогулянки вулицями Санта-Барбари.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Зірка фільму "Маска" вирушила на прогулянку в чорних штанах, футболці того ж відтінку та білій сорочці.
Волосся вона зібрала в пучок і відмовилася від макіяжу. Доповнили образ чорний капелюх і окуляри зі світлими лінзами.
Акторка несла сина на руках. Малюк був одягнений у світлі штанці з дитячим принтом і кофту в тон.
Нагадаємо, Кемерон Діаз десять років щаслива у шлюбі з музикантом Бенджі Медденом. Пара також виховує п'ятирічну доньку Реддікс.
У березні минулого року подружжя повідомило, що стало батьками вдруге. Пара також виховує 5-річну доньку Реддік.
"Ми щасливі і раді повідомити про народження нашого сина Кардинала Меддена. Він приголомшливий, і ми всі так раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він дуже милий. Ми почуваємося такими щасливими і вдячними. Передаємо вам багато любові від нашої родини", - писали тоді зірки в соцмережах.
До слова, заради сім’ї акторка вирішила зробити паузу в кар’єрі, коли була на її піку. Після десятирічної перерви Кемерон Діаз повернулася на екрани, знявшись у стрічці "Знову в дії" разом із Джеймі Фоксом.
Наразі готується ще кілька кінопроєктів за участю знаменитості.