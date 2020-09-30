52 километра ада: появилось видео с самой жуткой дороги Украины

Самая ужасная дорога Украины (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали самую жуткую дорогу Украины, которая тянется более полусотни километров

Дорога в Сумской области названа едва ли не самой жуткой в стране. В сети вспомнили про 52 километра ада, которые регулярно приходится преодолевать местным жителям. И самое печальное - люди говорят, что почти за год ничего не изменилось, стало только хуже.

"Автобан", что на фото и видео ниже, тянется от пгт Знобь-Новгородское до Шостки, говорится в Facebook-сообществе "Знобь-Новгородский вестник".

"Это дорога не между горными аулами в воюющем Афганистане. Это центр "мирной", "цивилизованной" Европы. На фото две центральные улицы п. Знобь-Новгородское, центра Знобь-Новгородской ОТГ... Почти все админздания Знобь-Новгородской громады находятся именно на этих двух улицах: почта, погранзастава, пожарная часть, старое и новое здание поссовета, Знобь-Новгородская опорная школа, Знобь-Новгородская больница, магазины и т.д.", - говорится в описании к фото.

Дорога в пгт Знобь-Новгородское (фото: facebook.com/znobvestnik)

Интересно, что руководители Знобь-Новгородской ОТГ рассказывают людям, что они не имеют права ремонтировать этот участок дороги, так как она стоит на балансе Службы автомобильных дорог Сумской области.

Но активисты утверждают, что в Службе им ответили совсем другое. Якобы ОТГ может сама ремонтировать дороги, а в автодоре им еще и помогут "софинансированием".

Одна из самых жутких дорог Украины, Знобь-Новгородское (фото: facebook.com/znobvestnik)

"Просто софинансирование подразумевает выделение "своих" денег, а "своих" денег у ОТГ хватает только на премии и надбавки себе любимым, а дети пусть скачут в школу по ямам в пояс", - добавили в сообщении.

На видео ниже можно увидеть, чего стоит автомобилистам преодолеть эти "52 километра ада".

Дорога от Шостки до Знобь-Новогородского (видео: YouTube)

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