51-річний поранений з Херсонщини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

Олександр - мешканець села Садове, що на Херсонщині. У серпні минулого року під час обстрілу у кількох метрах від нього розірвалися касетні снаряди. Олександр отримав мінно-вибухову травму, наскрізне вогнепальне поранення, відкритий перелом зі зміщенням та інші ураження.

"У санаторії добре лікування, чудовий персонал. Хотів би приїхати сюди знову у майбутньому. Хочу висловити подяку Рінату Ахметову та всім людям, які працюють у Фонді, за надання допомоги, спасибі їм велике", - передає Олександр.

Він добре пам’ятає той вранішній обстріл. Був в укритті під час обстрілу, а як все закінчилося, перечекав двадцять хвилин і вийшов до свердловини, адже води не було. У цей момент почався новий обстріл.

"Нас стали засипати касетними боєприпасами. Через двір їх пройшло 15. Вийшло в радіусі сім вибухів. Я свідомість не втратив, але одразу не зрозумів у чому проблема. Потім вже побачив, що рука, нога, все інше", - згадує чоловік.

Сусіди викликали швидку, яка відвезла його до Херсонської обласної лікарні. Там Олександра прооперували. У чоловіка досі є проблеми зі здоров’ям та самопочуттям. Після курсу реабілітації від фонду він зазначив, що відчуває покращення свого стану.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).