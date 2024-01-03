ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

51-річний поранений з Херсонщини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

Середа 03 січня 2024 21:03
UA EN RU
51-річний поранений з Херсонщини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова 51-річний поранений з Херсонщини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Олександр - мешканець села Садове, що на Херсонщині. У серпні минулого року під час обстрілу у кількох метрах від нього розірвалися касетні снаряди. Олександр отримав мінно-вибухову травму, наскрізне вогнепальне поранення, відкритий перелом зі зміщенням та інші ураження.

Нещодавно 51-річний чоловік пройшов курс реабілітації на Закарпатті, організований Фондом Ріната Ахметова.

"У санаторії добре лікування, чудовий персонал. Хотів би приїхати сюди знову у майбутньому. Хочу висловити подяку Рінату Ахметову та всім людям, які працюють у Фонді, за надання допомоги, спасибі їм велике", - передає Олександр.

Він добре пам’ятає той вранішній обстріл. Був в укритті під час обстрілу, а як все закінчилося, перечекав двадцять хвилин і вийшов до свердловини, адже води не було. У цей момент почався новий обстріл.

"Нас стали засипати касетними боєприпасами. Через двір їх пройшло 15. Вийшло в радіусі сім вибухів. Я свідомість не втратив, але одразу не зрозумів у чому проблема. Потім вже побачив, що рука, нога, все інше", - згадує чоловік.

Сусіди викликали швидку, яка відвезла його до Херсонської обласної лікарні. Там Олександра прооперували. У чоловіка досі є проблеми зі здоров’ям та самопочуттям. Після курсу реабілітації від фонду він зазначив, що відчуває покращення свого стану.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Харків