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51-летний раненый из Херсонской области прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

Среда 03 января 2024 21:03
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51-летний раненый из Херсонской области прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова 51-летний раненый из Херсонской области прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Александр - житель села Садовое Херсонской области. В августе прошлого года при обстреле в нескольких метрах от него разорвались кассетные снаряды. Александр получил минно-взрывную травму, сквозное огнестрельное ранение, открытый перелом со смещением и другие поражения.

Недавно 51-летний мужчина прошел курс реабилитации в Закарпатье, организованный Фондом Рината Ахметова.

"В санатории хорошее лечение, отличный персонал. Хотел бы приехать сюда снова в будущем. Хочу выразить благодарность Ринату Ахметову и всем людям, работающим в Фонде, за оказание помощи, спасибо им большое", - передает Александр.

Он хорошо помнит тот утренний обстрел. Был в укрытии при обстреле, а как все закончилось, переждал двадцать минут и вышел к скважине, ведь воды не было. В этот момент начался новый обстрел.

"Нас стали засыпать кассетными боеприпасами. Через двор их прошло 15. Вышло в радиусе семь взрывов. Я сознание не потерял, но сразу не понял, в чем проблема. Потом уже увидел, что рука, нога, все остальное", - вспоминает мужчина.

Соседи вызвали скорую, которая отвезла его в Херсонскую областную больницу. Там Александра прооперировали. У мужчины до сих пор есть проблемы со здоровьем и самочувствием. После курса реабилитации от фонда он отметил, что ощущает улучшение своего состояния.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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