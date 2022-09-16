51-летняя женщина, которая "шокирует" молодостью, поделилась секретами красоты (фото)

У Виктории кожа была красивой всегда. Когда-то она успела поработать с Николь Кидман, и та очень хвалила ее. А после 30 лет Виктория начала придерживаться строгих привычек, чтобы сохранить свою красоту навсегда.

Британка признается, что уже 20 лет - она веганка. И именно это творит чудеса с ее внешностью.

"Я действительно думаю, что, когда вы помещаете смерть и все такое в свое тело, это вредит. И видно, когда вы помещаете в свое тело естественные вещи, такие как фрукты, овощи и семена - ваша кожа выглядит более свежей", - объясняет Виктория.

Она отдает предпочтение нуту, фасоли, авокадо, овощам гриль. А на завтрак всегда готовит протеиновый коктейль с овсянкой и бананом.

Один из любимых рецептов Виктории - картофельное пюре с фасолью. Она разминает одну маленькую картофелину с масляной фасолью и добавляет немного йогурта для сливочного и полезного вкуса.

Фото: instagram.com/victoriapearcewriter

От обильных приемов пищи по вечерам она воздерживается, и говорит, что ей не нравится, когда "ночью на животе много еды".

Здоровая диета Виктории не только придает ее коже яркость и красоту, но и помогает выглядеть стройной и подтянутой. А еще стройность поддерживать помогают собаки - у Виктории их семь, и она ежедневно с ними гуляет.

"Я очень люблю гулять, ты можешь говорить, ты можешь думать, ты можешь быть на природе. Просто здорово подышать свежим воздухом", - говорит модель.

Год назад Виктория увлеклась кроссфитом - разновидностью высокоинтенсивных интервальных тренировок. Ей очень нравятся интенсивные упражнения, и она считает, что физическая активность помогает бороться с возрастом.

Фото: instagram.com/victoriapearcewriter

Британка дважды поднималась на Килиманджаро - сначала в благотворительной акции для детей, а во второй раз - для благотворительной организации для собак.

Более 7 лет актриса не употребляет алкоголь и полностью от него отказалась. В ее модельном и актерском бизнесе много вечеринок и мероприятий, но Виктория решила, чтобы больше не хочет пить.

"Если я доживу до 80 или 90 лет, то я уже прошла половину пути. Теперь время для меня очень важно, и я не хочу его тратить на похмелье", - говорит она.

А вот волосы Виктории такие красивые - от природы. И у нее до сих пор нет седины. Она уважает женщин, которые поседели и считает их красивыми.

Фото: instagram.com/victoriapearcewriter