50-річна Гайді Клум разом з 19-річною дочкою показали спокусливі фото у спідній білизні

Цього тижня Гайді Клум і донька Лені знялися в нижній білизні для нової святкової кампанії Intimissimi та показали гарячі фото у спокусливих комплектах.
РБК-Україна (проект Styler) показує, як Гайді та Лені Клум демонструють ідеальну фігуру в Instagram-акаунті та на офіційному сайті Intimissimi в білизні.
Гайді та Лені знялися в новорічному кампейні для бренду Intimissimi у червоних та чорних мережевних комплектах, піжамах, пеньюарах. І все це відбувається на святковій локації з купою новорічних коробок та деталей.
Не можна сказати, що жінки виглядають однаково, оскільки Лені не є копією своєї мами. Проте їхні спільні фото у відвертих образах виглядають неймовірно, адже донька Клум перейняла від неї гарну генетику і може похизуватися ідеальною фігурою, яку червона білизна лише підкреслює.
Комплекти, які демонструють Гайді та Лені різні. Певно творці рекламної кампанії врахували такі деталі як: вік, тип фігури, доречність образів.
Гайді Клум разом з дочкою показала гарячі фото у білизні (фото: instagram.com/leniklum)
Гайді та Лені Клум показали гарячу новорічну фотосесію для бренду (фото: instagram.com/heidiklum)
Топ-модель разом з юною дочкою стали обличчям святкової колекції “A Special Moment”, присвячений Різдвяному настрою. Ця колекція вже є у продажу і навіть в Україні.
Тож, якщо ви хочете зробити свою Різдвяну ніч ще красивішою і стати частиною колекції, яку рекламує легенда подіуму, можете придбати якусь річ.
Скриншоти
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