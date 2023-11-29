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50-річна Гайді Клум разом з 19-річною дочкою показали спокусливі фото у спідній білизні

Гайді Клум разом з дочкою показала гарячі фото у білизні (фото: instagram.com/leniklum)
Автор: Юлія Любченко

Цього тижня Гайді Клум і донька Лені знялися в нижній білизні для нової святкової кампанії Intimissimi та показали гарячі фото у спокусливих комплектах.

РБК-Україна (проект Styler) показує, як Гайді та Лені Клум демонструють ідеальну фігуру в Instagram-акаунті та на офіційному сайті Intimissimi в білизні.

Гайді Клум разом з дочкою знялась у фотосесії для бренду білизни 

Гайді та Лені знялися в новорічному кампейні для бренду Intimissimi у червоних та чорних мережевних комплектах, піжамах, пеньюарах. І все це відбувається на святковій локації з купою новорічних коробок та деталей.

Не можна сказати, що жінки виглядають однаково, оскільки Лені не є копією своєї мами. Проте їхні спільні фото у відвертих образах виглядають неймовірно, адже донька Клум перейняла від неї гарну генетику і може похизуватися ідеальною фігурою, яку червона білизна лише підкреслює. 

Комплекти, які демонструють Гайді та Лені різні. Певно творці рекламної кампанії врахували такі деталі як: вік, тип фігури, доречність образів. 

Гайді Клум разом з дочкою показала гарячі фото у білизні (фото: instagram.com/leniklum)

Гайді та Лені Клум показали гарячу новорічну фотосесію для бренду (фото: instagram.com/heidiklum)

Ціна святкових комплектів як у Гайді та Лені Клум 

Топ-модель разом з юною дочкою стали обличчям святкової колекції “A Special Moment”, присвячений Різдвяному настрою. Ця колекція вже є у продажу і навіть в Україні. 

  • наприклад, трусики, які демонструють жінки вартують від 639 гривень до 789 гривень, в залежності від обраної моделі та форми. 
  • ціна бюстгальтерів, як у Клум - коливається від 1 тисячі 779 гривень до 1 тисячі 979 гривень. Також в залежності від моделі. 
  • а ось боді вже дорожчі - їхні ціни стартують від 1 тисячі 979 гривень до 2 тисяч 279 гривень
  • пеньюар кімоно - вартує 5 тисяч 439 гривень
  • піжама продається окремо. Верх - коштує 4 тисячі 449 гривень, а низ - 3 тисячі 959 гривень. 

Тож, якщо ви хочете зробити свою Різдвяну ніч ще красивішою і стати частиною колекції, яку рекламує легенда подіуму, можете придбати якусь річ.

Скриншоти

Раніше ми розповідали про те, як Дженніфер Лопес у смарагдовій білизні похизувалась стрункою талією.

Також ми писали про те, що Гайді Клум на вечірці у Лос-Анджелесі вразила сукнею від українського бренду.

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