Виглядає на 30 у 58 років: Сальма Хаєк розкрила секрети своєї молодості

Йога

Сальма Хаєк - мексикансько-американська акторка, продюсерка та бізнесвумен, яка відома своєю молодістю та активністю навіть у зрілому віці.

Вона практикує медитацію та йогу, хоча не щодня займається у спортзалі. За її словами, важливо вміти "чути своє тіло", знижувати стрес і мати душевну рівновагу.

Однак, через щільний графік у неї рідко залишається час на заняття в спортзалі.

"Йога навчила мене тонізувати м’язи, не напружуючи їх. Ви розслабляєте їх і зосереджуєтеся на тих частинах, які потрібно використовувати, але ніколи не напружуєте. Якщо ви усвідомлюєте своє тіло, ви будете здивовані ефектом, який це може мати", - сказала вона.

Вона проводить час зі своїми собаками

Головна мета Хайєк - займатися спортом, навіть не усвідомлюючи цього, так би мовити, пасивно. Тому це включає щоденний рух зі своїми собаками.

Фактично, вона оцінює вигул одним із своїх улюблених видів фізичних вправ.

"Це моя версія фізичних вправ, а це мої собаки-тренери. Це мої дресирувальники", - пояснила зірка.

Сальма Хаєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Природний догляд за собою

Акторка не прихильниця жорстких дієт чи надмірного втручання в зовнішність. Вона надає перевагу природному догляду за шкірою, часто використовуючи натуральні засоби - олії, екстракти рослин, продукти без агресивних хімікатів.

Вона навіть заснувала власну лінію косметики Nuance.

"Я не вмиваю обличчя зранку. Це важливо: шкіра відновлюється вночі, і це не потрібно змивати", - розповіла Хаєк.

Правильне харчування

Сальма вважає за краще їсти натуральну їжу, уникаючи сильно оброблених продуктів. Вона часто готує вдома і включає в раціон:

свіжі овочі та фрукти

зелень

горіхи й насіння

рибу

органічне м’ясо (в помірних кількостях)

Вона також є прихильницею "сокового очищення". Навіть має власну компанію, яка спеціалізується на соках холодного віджиму. Вона іноді проводить детокс-програми тривалістю 1–3 дні.

Зірка не відмовляє собі повністю в "заборонених" продуктах, як-от шоколад або паста. Хаєк вірить у баланс: їсти корисну їжу більшість часу, але іноді дозволяти собі щось смачне для душі.

Сальма Хаєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Масажи відновлюють її тіло

Сальма неодноразово згадувала, що масажі допомагають їй підтримувати тіло в тонусі, зменшувати стрес і зберігати молодість шкіри. Розглядає масаж не як розкіш, а як необхідність для доброго самопочуття.

Вона цікавиться альтернативною медициною та іноді обирає техніки на кшталт аюрведичних, ароматерапевтичних або лімфодренажних масажів. Відомо також, що Сальма практикувала акупресуру (точковий масаж).

Сальма Хаєк (фото: instagram.com/salmahayek)