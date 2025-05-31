5 звичок Скарлетт Йоханссон, які допомагають їй сяяти в 40 років

Використовує сироватку для зміцнення шкіри

За словами зірки, коли вона прокидається вранці, то спочатку вмивається та наносить сироватку для зміцнення шкіри.

Цей крок для Скарлетт є обов'язковим, адже така сироватка корисна для тонізування, зменшення дрібних і грубих зморшок, покращення текстури шкіри та забезпечення загального сяючого вигляду.

Згідно з дослідженням, було протестовано сироватку проти старіння, яка, як виявилося, забезпечує значне покращення видимих ​​ознак фотопошкодження обличчя.

Не наносить багато косметики

Йохансон воліє зберігати природний вигляд обличчя, коли вона не на роботі.

"Щодня я не використовую тональний крем. Я використовую багато макіяжу для роботи місяцями. Щойно завершила роботу, яка тривала чотири місяці - моя героїня була настільки гламурною, що в кінці дня мені просто хотілося зняти весь макіяж і перезавантажитися", - сказала вона.

Вона часто обирає легкий макіяж або взагалі обходиться без нього, щоб дозволити шкірі "дихати". Акторка зазначає, що має чутливу шкіру та схильність до акне, тому надає перевагу простим і щадним засобам догляду. Її щоденний макіяж зазвичай обмежується консилером, рум’янами, підводкою для очей і тушшю, без повного покриття тональним кремом.

У повсякденному житті вона часто використовує лише консилер, туш і трохи бронзера або рум’ян.

Скарлет Йохансон (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Повноцінний відпочинок

Оскільки життя Скарлетт дуже різноманітне, вона надає пріоритет відпочинку та відновленню. Зокрема, в день вона намагається подрімати деякий час.

"Я дуже вірю в денний сон. Якщо я вдома, я можу подрімати 15 хвилин і просто кажу: "Я йду до своєї кімнати. Будь ласка, не стукайте, мені потрібно 15 хвилин, щоб подрімати". Це, я думаю, ключ до довголіття. Або принаймні до здорового глузду в моїй родині", - сказала зірка.

Займається пілатесом

Улюблене тренування Скарлетт - це пілатес, яке займає близько 50 хвилин. Це час, коли вона зосереджується на собі та не думає про роботу.

Зараз акторка практикує пілатес 3–5 разів на тиждень, зазвичай вранці, відвідуючи приватні сесії з тренером. Вона відзначає, що ці заняття допомагають їй залишатися енергійною та підтримувати ментальну рівновагу, особливо в умовах напруженого графіка та материнства.

Скарлетт також підкреслює, що пілатес дозволяє їй відчути себе бадьорою після тренування, на відміну від виснаження після важких силових вправ. Цей вид фізичної активності став для неї не лише способом підтримувати фізичну форму, але й важливою частиною щоденного догляду за собою.

Скарлет Йохансон (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Уникає процедур для обличчя

40-річна Скарлетт Йоханссон відома своєю природною красою і, згідно з багатьма інтерв’ю, дійсно надає перевагу більш простому догляду за волоссям. Вона уникає надмірного використання агресивних процедур, таких як хімічне випрямлення, часте фарбування чи надмірне термічне укладання.

Вона обирає продукти, які не шкодять волоссю, і часто підтримує його здоров’я за допомогою правильного догляду, а не через інтенсивні салонні процедури.

Скарлетт змінює колір волосся для ролей, але це відбувається під контролем професіоналів, і не є частим у її повсякденному житті.

Також вона не раз говорила, що не витрачає багато часу на укладання волосся у звичайні дні, і вважає за краще легкість і зручність.