5 знаменитостей, які побороли рак грудей

Героям нашого матеріалу вчасно вдалося виявити страшний недуг, який, на щастя, вони змогли подолати.

Днями стало відомо про смерть зірки "Всі жінки відьми" Шеннен Доерті. Життя акторки забрав рак молочної залози. На жаль, жодна жінка не захищена від цієї хвороби. Вона не обирає, знаменита ти, багата чи бідна. Існує безліч факторів ризику, які можуть сприяти появі пухлини. Найважливіше - своєчасно звернутися до лікаря.

Алла Мазур

У 2019 році відома телеведуча Алла Мазур приголомшила країну звісткою про свою боротьбу з хворобою.

Їй поставили діагноз рак молочної залози. Спочатку вона звернулася до лікаря через невелике ущільнення в грудях, яке її турбувало.

Однак мамографія та ультразвукове дослідження не виявили нічого небезпечного, тому зірка вирішила вирушити на відпочинок.

Пізніше ущільнення стало збільшуватися, і лікар діагностував онкологічне захворювання.

На щастя, у 2020 році Мазур здолала страшну хворобу. Вона повернулася на екрани спочатку в перуці, а потім вразила глядачів своїм новим образом із коротким волоссям.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Синтія Ніксон

Актриса, знаменита своєю роллю в серіалі "Секс і місто", такоє пройшла через боротьбу з раком грудей. У зірки виявили захворювання у 2002 році, коли вона помітила значне збільшення грудей. Синтія розповіла журналістам про онкологію тільки у 2008 році, вже після повного одужання.

Синтія Ніксон (фото: instagram.com/cynthiaenixon)

Кайлі Міноуг

У 36 років у співачки діагностували рак грудей. Вона пройшла восьмимісячний курс хіміотерапії. За словами виконавиці, впоратися з раком їй допомогли впевненість у собі та внутрішня сила.

Хвороба змусила її повністю переглянути своє харчування. Вона відмовилася від газованих напоїв, кави, чорного чаю і фастфуду.

Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/kylieminogue​​​​​​​)

Крістіна Епплгейт

У 2008 році в актриси виявили рак молочної залози, і після курсу хіміотерапії вона змогла народити свою першу дитину. Щоб повністю виключити ризик рецидиву, актрисі довелося видалити обидві груди.

Крістіна Епплгейт (фото: Вікіпедія)

Шеріл Кроу

Важка історія хвороби Шеріл Кроу не може залишити байдужим. У співачки був діагностований рак лівих грудей. Шеріл зуміла перемогти хворобу і навіть усиновила двох хлопчиків. Однак у 2012 році у Шеріл виявили пухлину мозку. На щастя, вона виявилася доброякісною.

Шеріл Кроу (фото: instagram.com/sherylcrow)