5 знаменитостей, которые побороли рак груди

Героям нашего материала вовремя удалось обнаружить страшный недуг, который, к счастью, они смогли преодолеть.

На днях стало известно о смерти звезды "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти. Жизнь актрисы унес рак молочной железы. К сожалению, ни одна женщина не защищена от этой болезни. Она не выбирает, знаменитая ты, богатая или бедная. Существует множество факторов риска, которые могут способствовать появлению опухоли. Самое важное - своевременно обратиться к врачу.

Алла Мазур

В 2019 году известная телеведущая Алла Мазур ошеломила страну известием о своей борьбе с болезнью.

Ей поставили диагноз рак молочной железы. Сначала она обратилась к врачу из-за небольшого уплотнения в груди, которое ее беспокоило.

Однако маммография и ультразвуковое исследование не выявили ничего опасного, поэтому звезда решила отправиться на отдых.

Позже уплотнение стало увеличиваться, и врач диагностировал онкологическое заболевание.

К счастью, в 2020 году Мазур одолела страшную болезнь. Она вернулась на экраны сначала в парике, а затем поразила зрителей своим новым образом с короткими волосами.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Синтия Никсон

Актриса, знаменитая своей ролью в сериале "Секс в большом городе", прошла через борьбу с раком груди. У звезды обнаружили заболевание в 2002 году, когда она заметила значительное увеличение груди. Синтия рассказала журналистам об онкологии только в 2008 году, уже после полного выздоровления.

Синтия Никсон (фото: instagram.com/cynthiaenixon)

Кайли Миноуг

В 36 лет у певицы диагностировали рак груди. Она прошла восьмимесячный курс химиотерапии. По словам исполнительницы, справиться с раком ей помогли уверенность в себе и внутренняя сила.

Болезнь заставила ее полностью пересмотреть свое питание. Она отказалась от газированных напитков, кофе, черного чая и фастфуда.

Кайли Миноуг (фото: instagram.com/kylieminogue​​)

Кристина Эпплгейт

В 2008 году у актрисы обнаружили рак молочной железы, и после курса химиотерапии она смогла родить своего первого ребенка. Чтобы полностью исключить риск рецидива, актрисе пришлось удалить обе груди.

Кристина Эпплгейт (фото: Википедия)

Шерил Кроу

Тяжелая история болезни Шерил Кроу не может оставить равнодушным. У певицы был диагностирован рак левой груди. Шерил сумела победить болезнь и даже усыновила двух мальчиков. Однако в 2012 году у Шерил обнаружили опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной.

Шерил Кроу (фото: instagram.com/sherylcrow)