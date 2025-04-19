5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз: Сонце в Тельці подарує дива

Кого ощасливить Сонце в Тельці

"19 квітня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Тельця️", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у другому знаку Зодіаку до 20 травня 2025 року. І це - нейтральне положення для денного світила.

У період з 19 квітня по 20 травня його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Козеріг

Рак

Риби.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Скорпіонам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, економікою, фінансами, політикою, різноманітними видами мистецтва, біологією, медициною", - пояснила астролог.