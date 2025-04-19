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5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз: Сонце в Тельці подарує дива

Гороскоп на кінець весни (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 19 квітня Сонце опиниться в Тельці, і це стане початком особливого періоду. Представники 5 знаків Зодіаку зможуть отримати позитивний сюрприз.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить вже скоро.

Кого ощасливить Сонце в Тельці

"19 квітня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Тельця️", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у другому знаку Зодіаку до 20 травня 2025 року. І це - нейтральне положення для денного світила. 

У період з 19 квітня по 20 травня його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Телець
  • Діва
  • Козеріг
  • Рак
  • Риби.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

  • Левам
  • Водоліям
  • Скорпіонам. 

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, економікою, фінансами, політикою, різноманітними видами мистецтва, біологією, медициною", - пояснила астролог.

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