5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз: Сонце в Тельці подарує дива

Вже 19 квітня Сонце опиниться в Тельці, і це стане початком особливого періоду. Представники 5 знаків Зодіаку зможуть отримати позитивний сюрприз.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить вже скоро.
"19 квітня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Тельця️", - розповіла астролог.
Сонце буде перебувати у другому знаку Зодіаку до 20 травня 2025 року. І це - нейтральне положення для денного світила.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, економікою, фінансами, політикою, різноманітними видами мистецтва, біологією, медициною", - пояснила астролог.
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