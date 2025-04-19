5 знаков Зодиака получат особый сюрприз: Солнце в Тельце подарит чудеса

Кого осчастливит Солнце в Тельце

"19 апреля Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, совершает ингрессию в знак Тельца️", - рассказала астролог.

Солнце будет находиться во втором знаке Зодиака до 20 мая 2025 года. И это - нейтральное положение для дневного светила.

В период с 19 апреля по 20 мая его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Телец

Дева

Козерог

Рак

Рыбы.

Внимательными с действием дневного светила в этот период нужно быть:

Львам

Водолеям

Скорпионам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, творчеством, руководящими должностями, азартом. В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с накоплением материальных и духовных ценностей, талантами, экономикой, финансами, политикой, разнообразными видами искусства, биологией, медициной", - пояснила астролог.