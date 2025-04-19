5 знаков Зодиака получат особый сюрприз: Солнце в Тельце подарит чудеса

Уже 19 апреля Солнце окажется в Тельце, и это станет началом особого периода. Представители 5 знаков Зодиака смогут получить позитивный сюрприз.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака повезет уже скоро.
"19 апреля Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, совершает ингрессию в знак Тельца️", - рассказала астролог.
Солнце будет находиться во втором знаке Зодиака до 20 мая 2025 года. И это - нейтральное положение для дневного светила.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, творчеством, руководящими должностями, азартом. В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с накоплением материальных и духовных ценностей, талантами, экономикой, финансами, политикой, разнообразными видами искусства, биологией, медициной", - пояснила астролог.
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