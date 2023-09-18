5 знаків Зодіаку, які народжені бути лідерами по життю

Лідерство - це цінна риса, яка може проявлятися в різних аспектах повсякденного життя: від роботи та сім’ї до соціального та громадського середовища. Але деякі люди від природи володіють лідерськими якостями.

Лідером можна народитися, а можна й стати протягом життя (ілюстративне фото: Pixabay)

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