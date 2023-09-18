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5 знаков Зодиака, которые рождены быть лидерами по жизни

Астрологи знают знаки настоящих лидеров (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Styler

Лидерство - это ценная черта, которая может проявляться в различных аспектах повседневной жизни: от работы и семьи до социальной и общественной среды. Но некоторые люди от природы обладают лидерскими качествами.

Популярный астрологический портал Astrotalk называет пять знаков Зодиака, которые отличаются врожденными лидерскими способностями.

Овен

 

Лидером можно родиться, а можно стать в течение жизни (иллюстративное фото: Pixabay)

Раньше мы называли 4 знака Зодиака, которые уже на этой неделе встретят свою половинку.

Читайте также о том, кого из знаков Зодиака ждут крутые изменения в октябре.

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