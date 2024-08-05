5 зірок, від яких пішли чоловіки через роман з нянею дітей

Зрада коханої людини завжди завдає болю, особливо, коли відбувається вона у тебе на очах. Гвен Стефані, Ума Турман та інші знаменитості не змогли витримати конкуренції зі своїми помічницями.
Історії цих зірок дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Зірка фільму "Вбити Білла" Ума Турман всерйоз хвилювалася за вірність свого чоловіка, коли він працював з Анджеліною Джолі. Однак, хто б міг подумати, що Ітана Гоука забере з сім'ї не знаменита фатальна красуня, а няня Раян Шохьюз.
Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Слід зазначити, що актор не вчинив за принципом "поматросив і кинув", як це часто буває серед зірок.
Він проявив себе справжнім джентльменом: через кілька років він одружився з нянею, і у них народилося двоє дітей.
Ітан Гоук (фото: instagram.com/ethanhawke)
Американська співачка впродовж 13 років була щаслива у зразковому шлюбі з музикантом Гевіном Россдейлом. Однак, немов грім серед ясного неба, для Гвен стала звістка про те, що чоловік зраджував їй із людиною, яка жила під їхнім дахом.
Гвен Стефані (фото: instagram.com/gwenstefani)
Гевін протягом трьох років успішно приховував стосунки з нянею їхніх дітей Мінді Менн. Коли Стефані народжувала їхню третю дитину, він був в обіймах молодої підлеглої. Гвен варто було б насторожитися, коли дівчина почала копіювати її стиль!
Гевін Россдейл (фото: instagram.com/gavinrossdale)
Зірка серіалу "Шпигунка", здавалося, завжди була напоготові! Вийти заміж за колишнього хлопця Джей Ло - це вам не жарт. Але Дженніфер помилялася. Вона ревнувала Бена Аффлека до його відомих і привабливих партнерок по фільмах, тоді як він у цей час був у романтичних стосунках із милою нянею їхніх дітей, Крістін Оузунян.
Дженніфер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner)
Гарнер, яка раніше терпіла витівки актора і його зради, не витримала такого приниження.
Бен Аффлек (фото: Вікіпедія)
Мільйони чоловіків заздрили Арнольду Шварценеггеру, коли він одружився з красунею Марією Шрайвер. Вона була моделлю, журналісткою, письменницею і представляла знаменитий клан Кеннеді!
Але гірка правда розкрилася, коли Арні завершував свою роботу на посаді губернатора Каліфорнії, яку він отримав багато в чому завдяки зв'язкам дружини.
З'ясувалося, що він зраджував її з нянею, яка пропрацювала в їхньому домі понад 20 років. Мілдред Баєна не відповідала загальноприйнятим стандартам краси, але це не завадило їй привернути увагу самого "термінатора" планети.
Марія Шрайвер (фото: instagram.com/mariashriver)
Няня народила від Шварценеггера сина майже одночасно з тим, як його дружина була вагітна. Шрайвер була приголомшена зрадою і подала на розлучення.
Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)
Багато чоловіків заздрили Стівену Сігалу, коли він одружився з красунею Келлі Леброк. На її серце і руку претендували багато шанувальників. Якби Келлі знала, яке розчарування принесе їй шлюб із мінливим і вітряним серцеїдом!
Зірка фільму "Жінка в червоному" народила від актора трьох дітей. Коли постало питання про наймання няні, вона припустилася помилки, обравши 16-річну Аріссу Вульф. Молода й енергійна дівчина без сорому забрала Стівена з сім'ї.
Келлі Леброк (фото: Вікіпедія)
Леброк болісно переживала, що її колишній чоловік навіть виводив коханку на публіку. Але все ж карма зробила свою справу: Сігал залишив Аріссу заради нової коханої, і наявність їхньої спільної доньки не врятувала її від розриву.
Стівен Сігал (фото: Вікіпедія)
Нещодавно ми розповідали про 5 зірок, яких ненавидять у Голлівуді.
Також писали про українських знаменитостей, які забрали чоловіків із сім'ї.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, Daily Mail.