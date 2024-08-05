5 зірок, від яких пішли чоловіки через роман з нянею дітей

Ума Турман

Зірка фільму "Вбити Білла" Ума Турман всерйоз хвилювалася за вірність свого чоловіка, коли він працював з Анджеліною Джолі. Однак, хто б міг подумати, що Ітана Гоука забере з сім'ї не знаменита фатальна красуня, а няня Раян Шохьюз.

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Слід зазначити, що актор не вчинив за принципом "поматросив і кинув", як це часто буває серед зірок.

Він проявив себе справжнім джентльменом: через кілька років він одружився з нянею, і у них народилося двоє дітей.

Ітан Гоук (фото: instagram.com/ethanhawke)

Гвен Стефані

Американська співачка впродовж 13 років була щаслива у зразковому шлюбі з музикантом Гевіном Россдейлом. Однак, немов грім серед ясного неба, для Гвен стала звістка про те, що чоловік зраджував їй із людиною, яка жила під їхнім дахом.

Гвен Стефані (фото: instagram.com/gwenstefani)

Гевін протягом трьох років успішно приховував стосунки з нянею їхніх дітей Мінді Менн. Коли Стефані народжувала їхню третю дитину, він був в обіймах молодої підлеглої. Гвен варто було б насторожитися, коли дівчина почала копіювати її стиль!

Гевін Россдейл (фото: instagram.com/gavinrossdale)

Дженніфер Гарнер

Зірка серіалу "Шпигунка", здавалося, завжди була напоготові! Вийти заміж за колишнього хлопця Джей Ло - це вам не жарт. Але Дженніфер помилялася. Вона ревнувала Бена Аффлека до його відомих і привабливих партнерок по фільмах, тоді як він у цей час був у романтичних стосунках із милою нянею їхніх дітей, Крістін Оузунян.

Дженніфер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner​​​​​​​)

Гарнер, яка раніше терпіла витівки актора і його зради, не витримала такого приниження.

Бен Аффлек (фото: Вікіпедія)

Марія Шрайвер

Мільйони чоловіків заздрили Арнольду Шварценеггеру, коли він одружився з красунею Марією Шрайвер. Вона була моделлю, журналісткою, письменницею і представляла знаменитий клан Кеннеді!

Але гірка правда розкрилася, коли Арні завершував свою роботу на посаді губернатора Каліфорнії, яку він отримав багато в чому завдяки зв'язкам дружини.

З'ясувалося, що він зраджував її з нянею, яка пропрацювала в їхньому домі понад 20 років. Мілдред Баєна не відповідала загальноприйнятим стандартам краси, але це не завадило їй привернути увагу самого "термінатора" планети.

Марія Шрайвер (фото: instagram.com/mariashriver)

Няня народила від Шварценеггера сина майже одночасно з тим, як його дружина була вагітна. Шрайвер була приголомшена зрадою і подала на розлучення.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Келлі Леброк

Багато чоловіків заздрили Стівену Сігалу, коли він одружився з красунею Келлі Леброк. На її серце і руку претендували багато шанувальників. Якби Келлі знала, яке розчарування принесе їй шлюб із мінливим і вітряним серцеїдом!

Зірка фільму "Жінка в червоному" народила від актора трьох дітей. Коли постало питання про наймання няні, вона припустилася помилки, обравши 16-річну Аріссу Вульф. Молода й енергійна дівчина без сорому забрала Стівена з сім'ї.

Келлі Леброк​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Леброк болісно переживала, що її колишній чоловік навіть виводив коханку на публіку. Але все ж карма зробила свою справу: Сігал залишив Аріссу заради нової коханої, і наявність їхньої спільної доньки не врятувала її від розриву.

Стівен Сігал (фото: Вікіпедія)