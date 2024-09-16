5 зірок-сиріт, які змогли зробити собі ім'я, незважаючи на складне дитинство

Мерилін Монро

Коли Норма Джин була маленькою, її виховувала тільки мама. Однак проблеми з психічним здоров'ям і нестача фінансів змусили жінку віддати доньку в притулок. Період життя в дитячих будинках завершився, коли мати вирішила повернути 11-річну дівчинку додому. Але домагання з боку вітчима знову змусили майбутню зірку покинути дім і розпочати самостійне життя.

Мерилін Монро (фото: Вікіпедія)

Коко Шанель

Мати Коко померла при пологах, а батько, який виховував двох доньок, ніколи не відзначався зразковою поведінкою. Він залишив сім'ю, коли майбутній знаменитості було трохи більше 11 років. Внаслідок цього дівчатка опинилися в дитячому притулку при монастирі. Саме в цьому місці у маленької Габріель з'явилася мрія створювати красиві наряди для жінок.

Коко Шанель (фото: Вікіпедія)

Пірс Броснан

Пірсу було всього рік, коли його батько залишив сім'ю. Мати хлопчика не виявила бажання займатися вихованням сина і передала його на піклування своїм літнім батькам. Після їхньої смерті Броснан потрапив у "Школу братів Христа", де за непокору його строго карали.

Мати майбутнього голлівудського актора забрала Пірса додому, коли йому виповнилося 10 років. Батько знову заявив про себе лише після того, як Пірс здобув світову славу.

Пірс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)

Ніколь Річі

Однак не всі зірки-сироти стали жертвами байдужості дорослих. Так, батько Ніколь працював у музичному колективі Лайонела Річі і трагічно загинув, коли їй було всього два роки. Після цієї втрати поп-зірка вирішив усиновити дівчинку і забезпечити їй усе необхідне.

Розбалуваність, яка настала після цього, призвела до того, що Ніколь рано захопилася забороненими речовинами і проводила час на вечірках. Однак їй вдалося повернутися до нормального життя, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка.

Ніколь Річі (фото: instagram.com/nicolerichie​​​​​​​)

Джек Ніколсон

Джека виховували бабуся та дідусь, і довгий час він був переконаний, що саме вони є його справжніми батьками. Однак журналістам вдалося виявити інформацію, яка свідчить про те, що його біологічною матір'ю насправді була його старша сестра.

Коли Ніколсон дізнався правду, його справжня мати та бабуся вже померли.

Джек Ніколсон (фото: Кіноріум)