5 зірок, яких, згідно теорії змови, клонували

Бейонсе

Бейонсе вже багато років стає об'єктом чуток і теорій змови, пов'язаних з її нібито причетністю до окультизму. Шанувальники подібних теорій звертають увагу на таємничі символи і приховані послання в її відеокліпах, які вони пов'язують з окультними знаками.

Крім того, існує думка, що справжня Бейонсе померла ще на початку 2000-х років. За цією версією, ілюмінати, використовуючи стовбурові клітини співачки, створили "нову" королеву Бі, яка не знає втоми.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Прихильники цієї теорії вказують на два головні "докази". По-перше, вони вважають, що сама Бейонсе натякнула на це, випустивши 2008 року альбом "I Am... Sasha Fierce", де нібито фігурує справжнє ім'я її клона.

По-друге, під час одного з баскетбольних матчів, який співачка відвідала разом із чоловіком, вона нібито дала збій: почала співати і танцювати на трибунах без жодної музики, що виглядає дивним і підозрілим.

Брітні Спірс

В 2001 році світ сколихнула фейкова новина про те, що Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк потрапили в автокатастрофу. За чутками, співак вижив, але впав у кому, тоді як поп-зірка загинула на місці. Попри те, що представники знаменитостей спростували ці твердження, прихильники теорій змови почали висувати версії про клону Брітні. Адже, на їхню думку, продюсери зірки не хотіли втрачати свою "золоту жилу".

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Ця теорія набрала ще більшої популярності, коли поведінка співачки на публіці стала помітно провокаційною. Прихильники змови вважали, що справжня ікона музики ніколи б не проявляла такої агресії чи нестриманості.

Тейлор Свіфт

Історія з Тейлор Свіфт також досить цікава. Співачку часто називають копією Зіни ЛаВей, відомої сатаністки, яка, як і вона, любила червону помаду.

Каньє Вест

Згідно з теорією змови, у клонованих знаменитостей є одна спільна риса: вони різко змінюють свою поведінку. Якщо це дійсно так, то Каньє Вест стає одним із головних підозрюваних. Його шанувальники досі стверджують, що їм більше подобалася стара версія Йе, адже тоді він не називав себе Ісусом.

Каньє Вест​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Мелінда Гейтс

Коли Гейтси оголосили про своє розлучення, прихильники теорій змови швидко висунули цікаву гіпотезу, згідно з якою Мелінда не тільки була клонована, а й зазнала статевої трансформації незабаром до розриву. За їхньою версією, це було зроблено руками багатих ворогів мільярдера з метою зменшити його статки.

Мелінда Гейтс (фото: Вікіпедія)