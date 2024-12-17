5 звезд, которых, согласно теории заговора, клонировали

Бейонсе

Бейонсе уже много лет становится объектом слухов и теорий заговора, связанных с ее якобы причастностью к оккультизму. Поклонники подобных теорий обращают внимание на таинственные символы и скрытые послания в ее видеоклипах, которые они связывают с оккультными знаками.

Кроме того, существует мнение, что настоящая Бейонсе умерла еще в начале 2000-х годов. По этой версии, иллюминаты, используя стволовые клетки певицы, создали "новую" королеву Би, которая не знает усталости.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Сторонники этой теории указывают на два главных «доказательства». Во-первых, они считают, что сама Бейонсе намекнула на это, выпустив в 2008 году альбом "I Am... Sasha Fierce", где якобы фигурирует настоящее имя ее клона.

Во-вторых, во время одного из баскетбольных матчей, который певица посетила вместе с мужем, она якобы дала сбой: начала петь и танцевать на трибунах безо всякой музыки, что выглядит странным и подозрительным.

Бритни Спирс

В 2001 году мир всколыхнула фейковая новость о том, что Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк попали в автокатастрофу. По слухам, певец выжил, но впал в кому, тогда как поп-звезда погибла на месте. Несмотря на то, что представители знаменитостей опровергли эти утверждения, сторонники теорий заговора начали выдвигать версии о клоне Бритни. Ведь, по их мнению, продюсеры звезды не хотели терять свою "золотую жилу".

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Эта теория набрала еще большую популярность, когда поведение певицы на публике стало заметно провокационным. Сторонники заговора считали, что настоящая икона музыки никогда бы не проявляла такой агрессии или несдержанности.

Тейлор Свифт

История с Тейлор Свифт также достаточно интересная. Певицу часто называют копией Зины ЛаВей, известной сатанистки, которая, как и она, любила красную помаду.

Канье Уэст

Согласно теории заговора, у клонированных знаменитостей есть одна общая черта: они резко меняют свое поведение. Если это действительно так, то Канье Уэст становится одним из главных подозреваемых. Его поклонники до сих пор утверждают, что им больше нравилась старая версия Йе, ведь тогда он не называл себя Иисусом.

Канье Уэст (фото: Getty Images)

Мелинда Гейтс

Когда Гейтсы объявили о своем разводе, сторонники теорий заговора быстро выдвинули интересную гипотезу, согласно которой Мелинда не только была клонирована, но и подверглась половой трансформации незадолго до разрыва. По их версии, это было сделано руками богатых врагов миллиардера с целью уменьшить его состояние.

Мелинда Гейтс (фото: Википедия)