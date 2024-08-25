5 зірок, яких постійно критикують за вагу

То занадто повна, то надто худа... Неможливо задовольнити цих хейтерів у соцмережах.

Белла Хадід

Навіть визнаній красуні Беллі Хадід, яку вважають взірцем, доводилося зіштовхуватися з критикою через її вагу. У соцмережах на сторінці зірки часто з'являються коментарі, де люди стверджують, що на неї страшно дивитися.

Її називають і анорексичною, і скелетом. Але, схоже, що думка оточуючих її зовсім не турбує. Белла задоволена своєю фігурою і прекрасно почувається у своєму тілі.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Анджеліна Джолі

Фігура Анджеліни Джолі постійно піддається критиці з боку хейтерів. Багато хто вважає, що актриса зіпсувала свою зовнішність надмірною втратою ваги, і що тепер на неї дивитися не так приємно, а навіть лячно.

Особливо сильно вона схудла після розставання з Бредом Піттом, яке стало для неї серйозним випробуванням.

Кажуть, що у той період її мінімальна вага становила всього 35 кг! Хоча зараз Джолі трохи погладшала, вона все одно залишається дуже худою.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі завжди була дуже стрункою, і це не залишилося непоміченим суспільством. Колись її навіть називали анорексичкою, що сильно зачепило актрису. Тоді вона сказала, що ніколи не дозволить своїй дочці стати актрисою, знаючи, з яким тиском їй доведеться зіштовхнутися.

Кіра Найтлі (фото: Кіноріум)

Селена Гомес

Селена не раз ставала мішенню хейтерів через свою фігуру. Її обзивають товстою і навіть некрасивою. Ці коментарі, звичайно, глибоко ранять співачку, і вона часто обговорює у блозі ставлення до людей із зайвою вагою.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Леді Гага

Леді Гага і так постійно піддається критиці за свій епатажний образ, а в 2017 році на неї звалилися ще й бодішеймери. Під час виступу на Суперкубку багато хто вирішив, що співачка занадто повна, і що не варто демонструвати свої недосконалості на публіці. Леді Гага просто проігнорувала хейтерів, оскільки їхня думка для неї не має значення.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)