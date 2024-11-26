5 зірок, які живуть з розсіяним склерозом

Сельма Блер

У 2018 році акторці Сельмі Блер, відомій за фільмом "Блондинка в законі", діагностували розсіяний склероз. З того часу вона відкрито ділиться своїм досвідом боротьби з хворобою.

У дописі в Instagram у 2019 році вона зворушливо описала свої переживання: "Нейродегенеративне захворювання мозку - це реальність, яку важко прийняти. Воно приносить дискомфорт і часом викликає неконтрольовану тривогу".

Сельма Блер (фото: instagram.com/SelmaBlair)

Блер також зізналася, як важко їй взаємодіяти із зовнішнім світом: "Виходити з дому й бути комунікабельною - це велике випробування. Мій мозок ніби палає, і водночас я почуваюся замерзлою. Ми можемо відчувати себе самотніми, навіть маючи підтримку близьких, яку я щиро ціную".

Вона додала: "Люди часто питають, як я справляюся. Я роблю все можливе. Але біль від втрати, зокрема катання на конях, і страх перед майбутнім все одно переслідують мене. Навіть ходьба дається важко".

Сельма Блер (фото: instagram.com/SelmaBlair)

Сьогодні, у свої 52 роки, Сельма перебуває в стані ремісії з 2021 року. "Мій стан покращився, прогноз дуже обнадійливий. Завдяки стовбуровій терапії мені вдалося досягти ремісії", - розповіла вона під час заходу Discovery+ TCA.

"Пройшов майже рік після трансплантації стовбурових клітин, перш ніж запалення та пошкодження почали поступово зникати", - додала зірка.

Крістіна Епплгейт

У 2021 році Крістіні Епплгейт, відомій акторці та зірці серіалу "Мертва для мене", діагностували розсіяний склероз. Це стало ще одним випробуванням після попередніх проблем зі здоров’ям, зокрема лікування раку молочної залози.

Акторка відверто говорить про труднощі життя з цією хворобою та про нестерпний біль, який її супроводжує.

"Я лежала в ліжку і кричала - це був гострий, пекучий біль, відчуття стискання", - розповіла вона в подкасті "MeSsy", який вона веде разом із Джеймі-Лінн Сіґлер, яка також має розсіяний склероз.

Крістіна Епплгейт​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Зірка серіалу "Одружені... з дітьми" зізналася, що біль часто не дає їй змоги нормально жити: "Я більшість часу просто лежу в ліжку. Працювати я почала ще дитиною, тому зараз вважаю, що заслужила відпочинок".

Вона додала: "Коли я ставлю ноги на підлогу, вони відразу болять. У такі моменти я думаю: "Краще повернуся в ліжко і залишуся тут, навіть якщо доведеться вдягти підгузок замість того, щоб іти в туалет".

Втім, Епплгейт швидко уточнила, що останнє було жартом, додавши трохи гумору, щоб полегшити розмову на складну тему.

Крістіна Епплгейт​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Джеймі-Лінн Сіглер

Джеймі-Лінн Сіґлер знадобилося майже 15 років, щоб знайти в собі сили відкрито говорити про свій діагноз розсіяного склерозу. Однак сьогодні вона активно привертає увагу до цієї хвороби. У 2023 році в інтерв’ю для PEOPLE акторка зізналася, що намагається вести активне життя, наскільки це дозволяє її стан.

"Хоча мені складно довго ходити та я не можу бігати, я все одно досягаю всього, чого хочу, як у роботі, так і вдома", - поділилася вона.

Джеймі-Лінн Сіглер (фото: instagram.com/jamielynnsigler​​​​​​​)

Участь у проєктах, таких як серіал "ABC Big Sky", дозволила їй повернутися до акторської діяльності.

За словами Сіґлер, команда шоу завчасно обговорила з нею всі нюанси та створила комфортні умови для роботи: "Це дало мені змогу просто зосередитися на своїй роботі та відчувати себе як інші".

Джеймі-Лінн Сіглер (фото: instagram.com/jamielynnsigler​​​​​​​)

Джек Осборн

Джек Осборн також поділився своїм досвідом боротьби з розсіяним склерозом. Відомому телеведучому, якому поставили цей діагноз у 2012 році, коли йому було 26 років, поставили запитання про методи лікування, які він використовує. Осборн зізнався, що віддає перевагу альтернативним методам.

"Протягом багатьох років я застосовував різні нетрадиційні підходи до лікування. Зараз я не приймаю традиційних ліків від РС", - сказав він.

Джек Осборн (фото: instagram.com/jackosbourne​​​​​​​)

Емма Колфілд Форд

Акторка Емма Колфілд Форд спершу списувала свої симптоми на робочий і особистий стрес.

Після консультації з акупунктуристом, який припустив, що це може бути параліч Белла, акторка пройшла кілька МРТ. Результати виявилися для неї справжнім потрясінням.

"Мій невропатолог провів низку обстежень, але тоді ситуація не здавалася терміновою. Тому, коли він подзвонив мені на роботу, я була просто шокована", — розповіла вона виданню People.

Емма Колфілд Форд​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Результати обстеження підтвердили, що у Колфілд Форд рецидивуючий розсіяний склероз.

"Я відчувала, ніби дивлюся на все збоку. Я тільки-но отримала цю страшну новину, і одразу почула: “Вас чекають на знімальному майданчику”. Тож я зібралася, вдала, що все гаразд, і працювала далі. Це було просто нереально", - пригадувала вона.

Емма Колфілд Форд​​​​​​​ (фото: Кіноріум)