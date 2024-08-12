5 зірок, які забрали чоловіків з сім''ї і не побудували на цьому щастя

Брітні Спірс

Сьогодні багато хто співчуває Брітні Спірс, але забуває, що в минулому вона робила досить спірні вчинки. Наприклад, її стосунки з Кевіном Федерлайном почалися, коли він був одружений з актрисою Шар Джексон. Ба більше, на той момент Шар була вагітна їхньою другою спільною дитиною. Однак це не зупинило Брітні.

Закохана до нестями, вона сама запропонувала Кевіну вийти за неї заміж лише через три місяці після знайомства.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

За цю поспішність Спірс згодом заплатила високу ціну. Їхній шлюб тривав лише два роки, і щастя в ньому було мало: Кевін часто проводив час із друзями, залишаючи Брітні саму.

Після народження їхньої другої дитини Федерлайн почав зраджувати дружину, чим повторив свою історію з першою. У підсумку Брітні подала на розлучення, наслідки якого переслідують її й донині. Кевін відсудив мільйони доларів і отримав опіку над дітьми, з якими Брітні досі не може налагодити стосунки.

Кевін Федерлайн (фото: Вікіпедія)

Ембер Херд

Увесь світ спостерігав за скандальним розривом Джонні Деппа та Ембер Херд, але варто згадати, що їхні стосунки почалися так само скандально, як і завершилися.

Джонні завів роман з Ембер на зйомках фільму "Ромовий щоденник", коли був одружений з Ванессою Параді. Їхній союз тривав чотирнадцять років і вважався одним із найміцніших у Голлівуді. Однак ніщо не вічне - цей шлюб теж розпався: Депп розлучився з Ванессою і через три роки одружився з Ембер.

Ембер Херд​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Однак їхній шлюб протримався лише 15 місяців, після чого Херд подала на розлучення, звинувативши Джонні в домашньому насильстві. Після тривалих судових розглядів актора виправдали.

Джонні Депп​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Деніз Річардс

Після розлучення з Чарлі Шином супермодель недовго сумувала і незабаром знайшла розраду в обіймах гітариста Bon Jovi Річі Самбори. На той момент він був одружений з подругою Деніз, акторкою з серіалу "Мелроуз Плейс" Гізер Локлір.

В інтерв'ю для TMZ.com Деніз зізналася: "Я бажаю Гізер щастя і всього хорошого. Так, ситуація вийшла неприємною, але так склалося, і до того ж ми вже давно не дружимо".

Деніз Річардс (фото: instagram.com/deniserichards)

Однак щастя Річардс і Самбори було недовгим: їхній роман тривав лише рік, після чого вони то сходилися, то розходилися. Нині Деніз одружена з актором Аароном Файперсом.

Річі Самбори (фото: Вікіпедія)

Анджеліна Джолі

Роман Анджеліни Джолі з Бредом Піттом досі обговорює багато хто, включно з самою Анджеліною. Ми пам'ятаємо все: їхній перший поцілунок на знімальному майданчику "Містера і місіс Сміт", бурхливий роман, сльози Дженніфер Еністон, з якою Бред був одружений п'ять років, гарне весілля пари, яке преса назвала "Джоліпітта", і їхнє гучне розлучення.

Зараз Пітт змінює дівчат одну за одною, а Джолі ніяк не може заспокоїтися і продовжує активно судитися з колишнім чоловіком.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: Getty Images)

Сієнна Міллер

Вона забрала красеня Джуда Лоу з сім'ї, де було троє дітей. Їхній роман спалахнув під час зйомок фільму "Красунчик Альфі, або Чого хочуть чоловіки". Джуд закохався в Сієнну, розлучився з Сейді Фрост, але так і не встиг одружитися з Міллер - Сієнна розірвала заручини.

Сієнна Міллер (фото: Вікіпедія)

Причина? Виявилося, що Джуд зраджував її з нянею своїх дітей. Після цього Сієнна не засвоїла урок і захопилася одруженим мільярдером Бальтазаром Гетті. Він повеселився з Міллер, а потім повернувся до своєї дружини.

Джуд Лоу (фото: Getty Images)