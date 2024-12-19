6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Втрата дитини на ранніх термінах вагітності - болючий досвід, який залишає глибокий слід. Проте такі знаменитості, як Бейонсе, Пінк та інші довели, що після темних часів завжди приходить світло. Вони пережили втрату, не втратили надії й згодом стали щасливими мамами.
Хто із зірок знайшов щастя материнства після важкої втрати - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Зірка фільму "Оселя зла" Міла Йовович стала мамою втретє, пройшовши через важкий досвід втрати дитини.
Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Перед тим як народити доньку Блю Айві, Бейонсе пережила викидень.
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
"Багато пар проходять через це, і ми - серед них. Це важлива частина моєї історії і одна з причин, чому я не розповідала про другу вагітність. Річ у тім, що ніколи не знаєш, що може статися. Це було дуже важко", - поділилася виконавиця.
Під час вагітності двійнятами співачка Мерайя Керрі зізналася, що її перша спроба стати мамою завершилася втратою дитини.
Мерайя Керрі (фото: instagram.com/mariahcarey)
У співачки двоє дітей, проте її шлях до материнства був непростим. Перші вагітності завершувалися викиднями. Щоб пережити біль втрати, артистка почала висловлювати свої почуття у піснях.
Пінк (фото: instagram.com/pink)
Оскароносна акторка пережила втрату дитини під час шлюбу з Томом Крузом. За словами Ніколь Кідман, біль від цієї втрати залишається з нею досі. Проте зараз вона щаслива мама. У шлюбі з музикантом Кітом Урбаном пара виховує двох доньок: одну Ніколь народила сама, а іншу для них виносила сурогатна мати.
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Зірка серіалу "Друзі" поділилася, що пережила кілька викиднів, але не втрачала надії. Завдяки своїй наполегливості вона стала мамою доньки Коко у 2004 році.
Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)
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