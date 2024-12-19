6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Міла Йовович

Зірка фільму "Оселя зла" Міла Йовович стала мамою втретє, пройшовши через важкий досвід втрати дитини.

Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Бейонсе

Перед тим як народити доньку Блю Айві, Бейонсе пережила викидень.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

"Багато пар проходять через це, і ми - серед них. Це важлива частина моєї історії і одна з причин, чому я не розповідала про другу вагітність. Річ у тім, що ніколи не знаєш, що може статися. Це було дуже важко", - поділилася виконавиця.

Мерайя Керрі

Під час вагітності двійнятами співачка Мерайя Керрі зізналася, що її перша спроба стати мамою завершилася втратою дитини.

Мерайя Керрі (фото: instagram.com/mariahcarey​​​​​​​)

Пінк

У співачки двоє дітей, проте її шлях до материнства був непростим. Перші вагітності завершувалися викиднями. Щоб пережити біль втрати, артистка почала висловлювати свої почуття у піснях.

Пінк (фото: instagram.com/pink​​​​​​​)

Ніколь Кідман

Оскароносна акторка пережила втрату дитини під час шлюбу з Томом Крузом. За словами Ніколь Кідман, біль від цієї втрати залишається з нею досі. Проте зараз вона щаслива мама. У шлюбі з музикантом Кітом Урбаном пара виховує двох доньок: одну Ніколь народила сама, а іншу для них виносила сурогатна мати.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman​​​​​​​)

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" поділилася, що пережила кілька викиднів, але не втрачала надії. Завдяки своїй наполегливості вона стала мамою доньки Коко у 2004 році.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial​​​​​​​)