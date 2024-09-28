5 зірок, які подружилися з коханими колишніх

Демі Мур і Емма Гемінг

Демі Мур і Брюс Вілліс були у шлюбі 12 років - з 1987 до 2000 року, і за цей час у них народилося троє доньок. Навіть після розлучення обоє батьків продовжували брати активну участь у житті своїх дітей.

Акторам вдалося зберегти дружні стосунки, тому запрошення Брюса на його весілля з моделлю Еммою Гемінг не стало для Демі сюрпризом. На церемонію вона прийшла в компанії Ештона Катчера, з яким на той час була у шлюбі. Відтоді Мур і Гемінг налагодили теплі стосунки і навіть живуть під одним дахом.

Через прогресуючу лобно-скроневу деменцію Брюса його близькі намагаються проводити з ним якомога більше часу. Під час карантину 2020 року Емма разом із дітьми тимчасово переїхала в інший штат, тоді як Демі Демі стежила за побутом у будинку екс-чоловіка.

Брюс Вілліс із дітьми, дружиною Еммою Гемінг і Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Дрю Беррімор і Александра Міхлер

Американська акторка Дрю Беррімор була одружена з мистецтвознавцем Віллом Копельманом з 2012 по 2016 роки. Їхній союз здавався одним із найгармонійніших, проте чутки про розбіжності у стосунках, які час від часу з'являлися в пресі, зрештою підтвердилися вісім років тому.

"Смуток і сльози мали місце кілька місяців тому, коли я не була впевнена у своєму рішенні. На жаль, ми з Віллом більше не будемо чоловіком і дружиною, але залишимося одне для одного членами сім'ї", - заявила тоді вона.

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Як виявилося, Дрю мала рацію. Коли у 2021 році Вілл Копельман одружився з Александрою Міхлер, актриса щиро пораділа за нього. В одному зі своїх інтерв'ю вона зазначила, що нова обраниця її колишнього чоловіка - просто чудова жінка.

Александра Міхлер і Вілл Копельман із сином (фото: instagram.com/AllieMichlerKopelman)

Ніна Добрев і Ніккі Рід

Блакитноокий серцеїд Єн Сомерхолдер свого часу підкорив не одну дівчину. Під час зйомок серіалу "Щоденники вампіра" у нього зав'язався роман із колегою Ніною Добрев. Їхні стосунки тривали три роки, і багато фанатів сподівалися на їхнє возз'єднання навіть після розставання. Однак з часом обидва знайшли щастя з іншими партнерами.

Незважаючи на це, Єн і Ніна зберегли дружні стосунки, а його дружина, Ніккі Рід, зірка "Сутінків", також подружилася з екс-коханою чоловіка. Ніккі не ревнує, про що можна судити за їхніми веселими спільними фотографіями. Сьогодні Єн і Ніккі виховують двох дітей і вважаються однією з найміцніших пар серед зірок.

Єн Сомерхолдер, Ніккі Рід і Ніна Добрев (фото: instagram.com/iansomerhalder)

Тейлор Свіфт і Софі Тернер

Тейлор Свіфт прекрасно знає, яким складним може бути кохання. Її пісні часто відображають особисті історії, в яких хепі-енд зустрічається далеко не завжди. Одним із таких прикладів стали її стосунки з Джо Джонасом, які хоч і були недовгими, але дуже запам'яталися.

Тейлор Свіфт і Джо Джонас (фото: Getty Images, instagram.com/joejonas)

Після розлучення Джо з актрисою Софі Тернер, Тейлор підтримала її, відзначивши цю подію разом. Вони провели вечір у ресторані, а потім продовжили веселощі в нічному клубі.

Їхнє спілкування не обмежилося тільки цим. Тейлор і Софі регулярно з'являються разом на різних шоу, коментують пости одне одного в соцмережах і продовжують привертати увагу папараці, що, схоже, їх зовсім не бентежить.

Тейлор Свіфт і Софі Тернер (фото: instagram.com/sophiet)

Міранда Керр і Кеті Перрі

Міранда Керр і Орландо Блума пов'язували шість років стосунків, три з яких вони перебували в офіційному шлюбі. У 2011 році у пари з'явився син - Флінн Крістофер Бленчард Коупленд Блум. У 2013 році їхні шляхи розійшлися. Через три роки зірка "Піратів Карибського моря" знайшов своє нове кохання в особі Кеті Перрі.

Кеті Перрі і Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Їхні стосунки були непростими - пара то розходилася, то знову сходилася. У 2020 році вони стали батьками Дейзі Дав Блум.

Незважаючи на всі зміни, це ніяк не вплинуло на стосунки між Керр, Блумом і Перрі. Міранда, будучи одруженою з підприємцем Еваном Шпігелем і виховуючи трьох спільних дітей, підтримує дружні стосунки з новою сім'єю колишнього чоловіка.

Міранда Керр (фото: instagram.com/mirandakerr​​​​​​​)