5 зірок, які мали проблеми з порушенням мовлення

Кендрік Ламар

Ще до того, як стати відомим репером, а в юності - виступати під псевдонімом K-Dot, Кендрік Ламар стикався із заїканням. Як йому вдалося це подолати? Він став одним із найуспішніших музикантів сучасності. У розмові зі Spin Кендрік зізнався, що саме заїкання підштовхнуло його до творчості.

Кендрік Ламар (фото: Вікіпедія)

"У дитинстві я заїкався. Думаю, це змусило мене спрямувати свою енергію в музику. Це спосіб, який допомагає мені висловлювати свої думки, замість того щоб втрачати спокій", - поділився він.

Сем Сміт

Оскароносний співак і автор пісень Сем Сміт у дитинстві зіштовхувався з труднощами через шепелявість. В інтерв'ю для MTV артист поділився, що подолання цієї особливості допомогло йому стати впевненішим у власному вокалі.

Сем Сміт (фото: Вікіпедія)

Щоб впоратися з такими викликами, лікар Радха рекомендує логопедичну терапію. Вона зазначає: "Логопедичні заняття можуть бути надзвичайно ефективними, а також важливо звертатися за підтримкою до професіоналів, друзів або родини. Це допоможе здобути впевненість, особливо якщо ви відчуваєте сором’язливість".

Ед Ширан

Під час свого першого побачення з дівчиною Черрі в 2015 році Ед Ширан відвідав гала-концерт Американського інституту заїкання, де його нагороджували. Це недивно, адже артист сам має досвід боротьби із цією проблемою.

В інтерв’ю "Rolling Stone" Ед згадав, як у дитинстві зіштовхувався з насмішками через заїкання: "Ти піднімаєш руку, щоб відповісти, але не можеш говорити. Діти жорстокі, і, побачивши це, починають наслідувати. Після цього ти просто вирішуєш більше не піднімати руку".

Ед Ширан (фото: Вікіпедія)

Реп-музика, особливо твори Емінема, допомогла Еду подолати цей виклик. Його порада: "Приймайте свої особливості, адже бути незвичайним - це круто. Творчі люди часто мають свої дивацтва, і це їхня суперсила. Пам’ятайте, ніхто не може бути кращим за вас".

Семюел Л. Джексон

Семюел Л. Джексон має цікаву історію боротьби із заїканням. Як він сам розповів в інтерв’ю "GQ", заїкання було настільки сильним, що у школі він майже перестав говорити протягом року.

Семюел Л. Джексон (фото: Вікіпедія)

Згодом Джексон виявив, що вживання лайливих слів допомагає йому долати мовні блоки: "Це ніби вимикач, який зупиняє дддд чи бббб... Я не знаю, чому, але це працює".

Досвід боротьби із заїканням залишив глибокий відбиток на житті актора, проте саме це стало важливою частиною його шляху до успіху.

Джулія Робертс

Володарка премії "Оскар" Джулія Робертс успадкувала заїкання від своєї сім'ї - на цей мовленнєвий дефект страждали її батько, мати і брат Ерік. У дитинстві Джулія вважала, що говорить нормально, і не могла зрозуміти, чому її однокласники сміялися, коли вона відповідала біля дошки.

Процес подолання заїкання у зірки виявився пов'язаним із важливими подіями в її житті. Розлучення батьків зіграло ключову роль у її мовленні. Мати акторки пішла, залишивши дітей під опікою батька, а на її місце прийшла мачуха, яка, на відміну від традиційних персонажів казок, стала доброю і турботливою жінкою.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​​​​​​)

Вона багато опікувалася дітьми та навчила їх правильно говорити. Також значний вплив на поліпшення мовлення Джулії та її брата мали домашні вистави, організовані батьком, де їм потрібно було виступати перед публікою. Це допомогло їм подолати дефект мовлення.