5 зірок, які добровільно залишили кар'єру в Голлівуді

Меган Маркл

Знаменитості, які вирішили завершити акторську кар'єру, безсумнівно, приймали це рішення зважено. Однак для Меган Маркл воно не виглядало надто складним. Складно сперечатися: якби у нас був шанс стати членом королівської родини, присвятити час благодійності та отримати доступ до королівських скарбів, відмова від місця на "Алеї слави" не виглядала б великою жертвою.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Продовжуючи шлях Грейс Келлі, яка змінила Голлівуд на життя в палаці Монако, Меган залишила дім у Торонто та зіркову роль у серіалі "Форс-мажори", щоб увійти в історію як сучасна Попелюшка. Та після того, як герцогиня Сассекська і її "принц" відмовилися від королівських привілеїв, існує ймовірність її повернення на екрани завдяки співпраці з Netflix.

Кемерон Діас

Кемерон Діас, безсумнівно, заслужила на перерву в своїй успішній кар'єрі. Починаючи з тріумфального дебюту у фільмі "Маска" у 1994 році, вона знялася більш ніж у 40 кінострічках.

Актриса, яка вважається однією з найоплачуваніших у Голлівуді, поділилася з подругою Гвінет Пелтроу, що вирішила зупинитися, щоб приділити увагу іншим аспектам життя: "Я відчувала, що занадто багато часу витратила на роботу, пропустивши важливі моменти".

Кемерон Діас (фото: instagram.com/camerondiaz​​​​​​​)

Тепер вона насолоджується новими викликами - від написання книг-бестселерів про здоровий спосіб життя до сімейного щастя в шлюбі з гітаристом Бенджі Медденом. Її вибір справді демонструє прагнення жити на повну, поза межами голлівудського блиску.

Терренс Ховард

Після завершення п'ятирічної роботи в серіалі "Імперія" актор вирішив зробити перерву в акторській кар'єрі. Він зазначив, що наразі не має чіткого плану, чим займатиметься далі, але прагне відпочити від знімального процесу. Попри це, очевидно, що попереду його чекають нові можливості та успіхи, адже такий досвід і талант завжди знайдуть своє застосування.

Терренс Ховард (фото: instagram.com/theterrencehoward​​​​​​​)

Джек Глісон

Мрії, які здавалися ідеальними у дитинстві, не завжди відповідають очікуванням у реальному житті. Після завершення зйомок у 2014 році, коли історія короля Джоффрі в "Ігрі престолів" несподівано закінчилася, актор Джек Глісон оголосив, що йде не лише з популярного серіалу, а й із кіноіндустрії загалом.

Джек Глісон (фото: Кіноріум)

"Я займався акторством з восьми років і більше не отримую від цього задоволення", - пояснив Джек своє рішення залишити Голлівуд.

Деніел Дей-Льюїс

Чесно кажучи, складно уявити, чого ще можна прагнути після здобуття премії "Оскар". Деніелу Дей-Льюїсу знадобилося шість нагород, щоб зрозуміти: час зробити паузу в акторській кар'єрі.

Деніел Дей-Льюїс (фото: instagram.com/danielbdaylewis​​​​​​​)

Після виходу фільму "Примарна нитка" у 2017 році актор заявив, що завершить зйомки в кіно. Дей-Льюїс подякував колегам та шанувальникам за їхню підтримку й довіру, які супроводжували його на цьому довгому творчому шляху.