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5 зимових українських слів, які були несправедливо забуті

Які 5 українських слів про зиму були забуті (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У сучасному світі люди часто забувають про старовинні милозвучні слова, які використовували ще наші предки. І на кожну подію, як, наприклад, початок зимових свят, є свої лагідні та душевні слова, які варто згадати.

Які 5 зимових українських слів були несправедливо забуті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопу в Instagram.

За словами експерта, брак читання паперових книжок, зацікавлення чужою музикою та кінематографом роблять своє - ми починаємо забувати старовинні слова рідної мови.

"Як добре ви знаєте слова, які звучать автентично та унікально? Ось вам 5 зимових слів, що були несправедливо забуті", - звернувся до українців Павло Мацьопа.

Лагомини

Це ласощі та солодощі. Зараз інколи використовується форма "легуміни".

Віхола

Дуже гарний синонім до слів "завірюха", "метелиця" або "хуртовина".

"Така віхола крутить, що світку не видно" (Коцюбинський).

Припай

Крига, що міцно примерзла до берегів.

"Зима дзвенить над Києвом молодими сухими морозами. Дніпром іде шуга, а біля берегів уже наросли міцні припаї" (Собко)

Леліти

Виблискувати, блищати, відбиваючи світло, проміння. Має ще одне значення: тихо протікати, струменіти.

"Далеко, далеко на самім горизонті леліло опалове світло - одблиск сонця" (Леся Українка)

Омелюх

Зимовий птах України. Невеликий лісовий птах ряду горобцеподібних з яскравим оперенням. Хоча більшість з нас знає лише снігурів та синичок.

"Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому", - радить тренер з ораторського мистецтва.

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