5 жіночих легких парфумів на весну-літо , які треба спробувати просто зараз

У теплу пору року аромати розкриваються інтенсивніше завдяки температурі тіла та навколишнього середовища, тому важкі, насичені зимові композиції можуть стати надто нав'язливими. Натомість, свіжі, повітряні та життєрадісні аромати ідеально доповнять ваш образ і подарують відчуття чистоти та прохолоди.

Якщо ви в пошуку ідеального парфуму на весну-літо 2025, РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам п'ять варіантів, які варто спробувати прямо зараз.

Chanel Chance Eau Tendre (Eau de Parfum або Eau de Toilette)

Це справжня класика весняної свіжості та жіночності. Eau Tendre- це квітково-фруктова композиція, яка відчувається як ніжний, оптимістичний дотик. Ноти грейпфрута та айви дарують іскристу цитрусову свіжість на старті, яка плавно переходить у серце з ніжним жасмином та гіацинтом. Завершується аромат м'якою базою з білого мускусу та амбри. Він невагомий, елегантний і чудово освіжає в теплі дні, залишаючи делікатний шлейф.

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin

Цей аромат - вибух енергії та бадьорості, немов літній коктейль. Він належить до цитрусово-фужерних і є чудовим прикладом універсального (часто сприймається як унісекс) свіжого парфуму. Яскраві ноти лайма та мандарина дарують іскристу кислинку, а пряний базилік додає несподівану, але дуже привабливу зелену нотку. Аромат звучить дуже натурально, чисто і є ідеальним вибором для спекотної погоди, коли хочеться чогось соковитого та освіжаючого.

Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Femme

Цей аромат – легенда акватичних парфумів. Він прозорий, чистий і дарує відчуття кришталевої свіжості. Композиція поєднує квіткові, акватичні та деревні ноти. Тут відчуваються прохолодні водяні квіти (лотос, фрезія, цикламен), ніжні півонії, а також легкі деревні відтінки та мускус у базі. L'Eau d'Issey – це втілення мінімалістичної елегантності та чистоти, він не обтяжує і дарує відчуття прохолоди та легкості протягом дня, що особливо цінно влітку.

Marc Jacobs Daisy

Цей аромат асоціюється з молодістю, безтурботністю та сонячними весняними днями. Daisy – це квітково-деревний мускусний аромат, який звучить легко та невимушено. Він відкривається свіжими нотами суниці, листя фіалки та червоного грейпфрута. У серці розквітають ніжні квіти: жасмин, гарденія та фіалка. База складається з мускусу, білої деревини та ванілі, що додає м'якості. Аромат легкий, трохи солодкий, але не приторний, ідеальний для повсякденного використання навесні та влітку.

Acqua di Parma Fico di Amalfi (з колекції Blu Mediterraneo)

Цей аромат - справжня подорож на сонячне італійське узбережжя. Він належить до квітково-фруктових і неймовірно яскравий та життєрадісний. Відкривається вибухом цитрусів: грейпфрут, мандарин, лимон, бергамот. Серце аромату - це інжирний нектар та рожевий перець, що додають унікальної солодкості та пікантності. База з кедра та інжирного дерева завершує композицію. Fico di Amalfi дуже освіжаючий, сонячний і переносить думками до моря та італійських садів.