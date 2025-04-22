5 женских легких парфюмов на весну-лето, которые надо попробовать прямо сейчас

В теплое время года ароматы раскрываются интенсивнее благодаря температуре тела и окружающей среды, поэтому тяжелые, насыщенные зимние композиции могут стать слишком навязчивыми. Зато свежие, воздушные и жизнерадостные ароматы идеально дополнят ваш образ и подарят ощущение чистоты и прохлады.

Если вы в поиске идеального парфюма на весну-лето 2025, РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам пять вариантов, которые стоит попробовать прямо сейчас.

Chanel Chance Eau Tendre (Eau de Parfum или Eau de Toilette)

Это настоящая классика весенней свежести и женственности. Eau Tendre- это цветочно-фруктовая композиция, которая ощущается как нежное, оптимистичное прикосновение. Ноты грейпфрута и айвы дарят искрящуюся цитрусовую свежесть на старте, которая плавно переходит в сердце с нежным жасмином и гиацинтом. Завершается аромат мягкой базой из белого мускуса и амбры. Он невесомый, элегантный и прекрасно освежает в теплые дни, оставляя деликатный шлейф.

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin

Этот аромат - взрыв энергии и бодрости, словно летний коктейль. Он относится к цитрусово-фужерным и является отличным примером универсального (часто воспринимается как унисекс) свежего парфюма. Яркие ноты лайма и мандарина дарят искрящуюся кислинку, а пряный базилик добавляет неожиданную, но очень привлекательную зеленую нотку. Аромат звучит очень натурально, чисто и является идеальным выбором для жаркой погоды, когда хочется чего-то сочного и освежающего.

Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Femme

Этот аромат - легенда акватических духов. Он прозрачный, чистый и дарит ощущение кристальной свежести. Композиция сочетает цветочные, акватические и древесные ноты. Здесь ощущаются прохладные водяные цветы (лотос, фрезия, цикламен), нежные пионы, а также легкие древесные оттенки и мускус в базе. L'Eau d'Issey - это воплощение минималистичной элегантности и чистоты, он не отягощает и дарит ощущение прохлады и легкости в течение дня, что особенно ценно летом.

Marc Jacobs Daisy

Этот аромат ассоциируется с молодостью, беззаботностью и солнечными весенними днями. Daisy - это цветочно-древесный мускусный аромат, который звучит легко и непринужденно. Он открывается свежими нотами земляники, листьев фиалки и красного грейпфрута. В сердце расцветают нежные цветы: жасмин, гардения и фиалка. База состоит из мускуса, белой древесины и ванили, добавляющей мягкости. Аромат легкий, немного сладкий, но не приторный, идеальный для повседневного использования весной и летом.

Acqua di Parma Fico di Amalfi (из коллекции Blu Mediterraneo)

Этот аромат - настоящее путешествие на солнечное итальянское побережье. Он относится к цветочно-фруктовым и невероятно яркий и жизнерадостный. Открывается взрывом цитрусов: грейпфрут, мандарин, лимон, бергамот. Сердце аромата - это инжирный нектар и розовый перец, добавляющие уникальной сладости и пикантности. База из кедра и инжирного дерева завершает композицию. Fico di Amalfi очень освежающий, солнечный и переносит мыслями к морю и итальянским садам.